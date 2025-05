Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","shortLead":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","id":"20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d.jpg","index":0,"item":"f98b9c21-0e11-4e68-8586-92dd7d801763","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","timestamp":"2025. május. 21. 07:49","title":"Kósa Lajos hadat üzent a Legolasz és az Orália keresztneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon egy élvonalbeli tudományos kutatásokat művelő új generáció.","shortLead":"A nyilatkozat szerint a kormány értelmiségellenes politikája ellehetetleníti, hogy az országban teret kapjon...","id":"20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"52b8ad77-e1e6-4236-a65a-5daab57b8475","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_tudosok-kormany-illiberalizmus-tiltakozas-nyilatkozat","timestamp":"2025. május. 19. 15:13","title":"A felsőoktatás és a tudományos élet illiberális átalakítása ellen tiltakoztak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","shortLead":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","id":"20250519_izrael-sziria-eli-cohen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3.jpg","index":0,"item":"fa3ec42e-62f3-454c-9158-25f8bf66d766","keywords":null,"link":"/elet/20250519_izrael-sziria-eli-cohen","timestamp":"2025. május. 19. 14:26","title":"Hatvan év után megtalálták a Szíriában kivégzett izraeli kém, Eli Cohen személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978cc52e-6840-478e-8dd3-65dc287cf862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lányokat a házaspár, mielőtt elhagyta Szíriát, az Iszlám Állam egy másik tagjának adta át.","shortLead":"A lányokat a házaspár, mielőtt elhagyta Szíriát, az Iszlám Állam egy másik tagjának adta át.","id":"20250519_jazidi-rabszolgak-nemetorszag-per-iraki-vadlottak-iszlam-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/978cc52e-6840-478e-8dd3-65dc287cf862.jpg","index":0,"item":"62347db6-aa62-481d-9daa-96c259509150","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_jazidi-rabszolgak-nemetorszag-per-iraki-vadlottak-iszlam-allam","timestamp":"2025. május. 19. 17:05","title":"Jazidi lányokat rabszolgaként tartó iraki házaspár pere kezdődött meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg büntetett előéletűnek számított, nem hódolhatott a szenvedélyének. 