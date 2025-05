Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker volt, hogy tévésorozat is készült belőle. Taffy Brodesser-Aknerrel magyarul megjelent második regényéről, A Long Island-i kompromisszumról beszélgettünk.","shortLead":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker...","id":"20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"ee3a3dc8-e604-4c7b-9e0e-fbab8090fb35","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"„A szüleimet rémülettel töltötte el mindkét regényem” – interjú Taffy Brodesser-Aknerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","shortLead":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","id":"20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1.jpg","index":0,"item":"ffb48434-22f3-4fa1-8b14-632fafa8eb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","timestamp":"2025. május. 26. 09:53","title":"Utolsó lett a Fidesz jelöltje a barcsi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95771f11-3a14-4759-9d29-788aac47d4c7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok esetben nem lehet segítség nélkül múltbéli traumákkal szembesülni vagy feldolgozni őket, és nem is szabad. De amikor van rá esély, hogy egyedül is fejlődhetünk, hogyan lépjünk rá az önismeret ágas-bogas útjára? Hogyan igazodjunk el felbukkanó érzéseink között? És hogyan növeljük magunkban az önegyüttérzést? Erre világított rá a neves szakpszichológus legutóbbi szalonestjén.","shortLead":"Sok esetben nem lehet segítség nélkül múltbéli traumákkal szembesülni vagy feldolgozni őket, és nem is szabad. De...","id":"20250525_L-Stipkovits-Erika-Nem-csak-erteni-gyakorolni-is-kell-az-onismeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95771f11-3a14-4759-9d29-788aac47d4c7.jpg","index":0,"item":"c5a517aa-d885-4fc0-8879-624b73895ee8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250525_L-Stipkovits-Erika-Nem-csak-erteni-gyakorolni-is-kell-az-onismeretet","timestamp":"2025. május. 26. 18:43","title":"L. Stipkovits Erika: Nem csak érteni, gyakorolni is kell az önismeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4115e09-927b-461b-862d-eb95a6c1c88f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lehet-e visszaút a NER-nek abból az utcából, ahová egyre radikálisabb döntések mentén jutott? Mit tanult valójában a Fidesz 2006-ból? A Political Capital ügyvezető igazgatóját Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Lehet-e visszaút a NER-nek abból az utcából, ahová egyre radikálisabb döntések mentén jutott? Mit tanult valójában...","id":"20250526_Fulke-podcast-Kreko-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4115e09-927b-461b-862d-eb95a6c1c88f.jpg","index":0,"item":"24c09274-d026-48ea-b2f9-44d4d7d648f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Fulke-podcast-Kreko-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 20:00","title":"Krekó Péter: A nyílt fenyegetés már mindennapos – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz – és 23 gyermeknél már ki is mutatták ezt.","shortLead":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz –...","id":"20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df.jpg","index":0,"item":"601ecde7-17a2-4963-9fb1-98e92fc56c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","timestamp":"2025. május. 27. 09:07","title":"Ritka rákkeltő gént hordozott egy spermadonor – 10 gyermeknek már tovább is adta a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]