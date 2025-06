Injekciós tűvel szúrtak meg 145 embert egy zenei fesztiválon Franciaországban

A francia rendőrség 12 gyanúsítottat vett őrizetbe, miután 145 ember jelentette, hogy injekciós tűvel szúrták meg őket a Fête de la Musique szabadtéri rendezvényein. Szombat este több millió ember vonult utcára országszerte a fesztivál keretében tartott események miatt, a hatóságok „soha nem látott tömegről” számoltak be Párizsban – írja a The Guardian.

Abrège Soeur influenszer még a fesztivál előtt az interneten arra figyelmeztetett, hogy a közösségi oldalakon olyan bejegyzések tűntek fel, amelyek szerint nőket fognak megszurkálni, de azt nem tudta pontosan, honnan származnak ezek a posztok, és kik a szerzők. Ugyan több áldozatot kórházba szállítottak toxikológiai vizsgálatra, a hatóságok nem közölték, hogy használtak-e a támadásokhoz olyan szert, amely randidrognak minősül, de azt megerősítették, hogy Párizsban nyomozás indult, miután három ember – köztük egy 15 éves lány és egy 18 éves fiú áldozat – is rosszullétről számolt be.

A gyanúsítottak közül négy embert Angoulême városában tartóztattak le, nekik mintegy 50 áldozatuk lehet. Metz városban is elfogtak két embert, az egyiküknél volt is még injekciós tű, a másikukat pedig felismerte egy nő, aki arra panaszkodott, hogy megszúrták.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló eset történik Franciaországban. 2022-ben is többen jelezték, hogy klubokban, bárokban, zenei rendezvényeken, sőt színházakban is is tűkkel támadtak emberekre. A kormány akkoriban arra kért mindenkit, hogy legyen óvatos, és azonnal forduljon a rendőrséghez, illetve végeztessen el toxikológiai vizsgálatot az, ha megszúrták.

A 2022-es Fête de la Musique alatt is több panasz érkezett nők részéről, és az év folyamán több száz esetről szereztek tudomást a hatóságok. Egy rendőrségi dokumentum szerint a szúrásnyomok általában a karokon, a fenéken vagy a háton voltak, az áldozatok pedig nem tudták azonosítani, ki támadott rájuk.

A hétvégi országos zenei fesztiválon egyébként több mint 370 embert vettek őrizetbe különböző okokból, és a résztvevők közül tizennégyen sérültek meg súlyosan, köztük egy 17 éves fiú, akit kórházba szállítottak, miután az utcán ülve, az alhasán szúrt sebekkel találtak rá.