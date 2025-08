Két fekete nő bement egy fehér farmer gazdaságára Dél-Afrikában, lelőtték őket, és holttesteiket a disznókkal etették meg

Bíróság elé állt Dél-Afrikában egy fehér farmer és két alkalmazottja, akiket azzal vádolnak, hogy agyonlőttek két fekete nőt, majd a holttestüket disznókkal etették meg, hogy eltüntessék a bizonyítékokat – írja a BBC.

A 60 éves farmer és két beosztottja ellen a múlt héten indult büntetőeljárás a Dél-Afrika legészakibb tartományában, Limpopóban fekvő Polokwane város bíróságán. A vád szerint egy 45 éves és egy 34 éves nő ennivalót keresve tévedt be a gazdaság területére, amikor a három férfi tüzet nyitott rájuk. Az ügyészség állítása szerint a meggyilkolt nőket ezután az állatokkal etették meg, hogy eltüntessék a nyomokat. A vádlottak egyelőre nem tettek vallomást, és mindhárman őrizetben maradnak.

A bűncselekmény országszerte felháborodást keltett, és tovább szította a faji feszültségeket, különösen a vidéki térségekben. Bár a faji megkülönböztetés hivatalosan több mint harminc éve véget ért, a termőföldek többsége még mindig a fehér kisebbség kezében van. A mezőgazdasági munkások többsége fekete, gyakran alulfizetettek, miközben sok fehér gazda a vidéki térségekben tapasztalható magas bűnözési rátára panaszkodik.

A három férfit a gyilkosság mellett emberölési kísérlettel is vádolják, mivel az egyik nő férjére is rálőttek, aki szintén betévedt a farmra. Emellett engedély nélküli fegyver birtoklásával és az igazságszolgáltatás akadályozásával is megvádolták őket. Az egyik alkalmazott ellen külön eljárás is indult illegális bevándorlás miatt.

A nyitókép Limpopo tartományban készült. Forrása: Lucas Ledwaba / AFP