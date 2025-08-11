Zelenszkij: az oroszok nem fogják leállítani a harcot az engedményektől, nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség

Pénteken lesz Alaszkában Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója, amelyen az ukrajnai háborúról és annak lehetséges lezárásáról lesz szó. Az eseményt hosszas nemzetközi egyeztetések előzik meg, Szijjártó Péter külügyminiszter például hétfőn beszélt telefonon az orosz miniszterelnök-helyettessel, szerdára pedig Friedrich Merz német kancellár tervez konzultációt Trumppal, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel.

Trump korábbi nyilatkozatai alapján felmerült, hogy a hétvégi csúcstalálkozón szó lesz területi kérdésekről is, Zelenszkij nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna nem fogja átadni földjeit a megszállóknak, azonban hétfői brit értesülések szerint úgy látszik, hogy az ukrán elnök megváltoztathatja eddigi álláspontját.

Hétfőn az X-en arról posztolt, hogy szerinte az engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ezért szükséges a nyomás növelése Moszkvára. Úgy látja, hogy Oroszország elutasítja az öldöklés leállítását és ezért nem szabad semmilyen jutalmat kapnia, vagy előnyhöz jutnia. „Ez nemcsak egy erkölcsi, hanem egy észszerű álláspont. Engedmények nem győznek meg egy gyilkost” – hangoztatta az ukrán vezető” – írta.

Zelenszkij hétfőn beszámolt arról, hogy egyeztetett az indiai miniszterelnökkel, a szaúdi trónörökössel, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Gitanas Nauseda litván elnökkel folytatott.

„A vezetőkkel gyakorlatilag éjjel-nappal folyamatos a kommunikáció – állandó kapcsolatban vagyunk. Most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére” – írta.

Hozzátette, hogy hosszasan beszélgetett Narendra Modi indiai kormányfővel az orosz olaj elleni szankciókról, és megbeszélték, hogy szeptemberben személyesen találkoznak. Zelenszkij a kanadai miniszterelnökkel azt vitatta meg, hogy szerinte Oroszország csak időt akar nyerni, és nem akarja lezárni a háborút – ez a fronton kialakult helyzetből is látszik, valamint abból, hogy az oroszok az ukrajnai polgári infrastruktúrát támadják. Az ukrán elnök a litván elnökkel abban egyetértett, hogy a diplomáciai rendezés előtt tűzszünetre van szükség, de hozzátette, hogy Ukrajna nélkül nem lehet döntést hozni az ország jövőjéről.

Zelenszkij nem látja a jelét annak, hogy Oroszország fel akarna hagyni az ellenségeskedéssel Ukrajnával szemben. „Éppen ellenkezőleg, csapataikat, illetve erőiket oly módon mozgatják, hogy újabb támadó műveletekbe tudjanak kezdeni” – mondta az ukrán hírszerzés értesüléseire hivatkozva.

