Putyin és Trump pénteken fog találkozni Alaszkában

Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök – jelentette be magyar idő szerint éjjel Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét.

Trump Putyinnal az ukrajnai háborúról fog tárgyalni, ráadásul azt követően, hogy az amerikai elnök nemrégiben ultimátumot adott Putyinnak a fegyveres konfliktus megkezdésére, és a harcok felfüggesztésére.

Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyaláson a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó. Az amerikai elnök ugyanis úgy fogalmazott: „lesznek területi cserék, amelyek mindkét fél javát szolgálják”. Az elnök kijelentése annak tükrében igazán érdekes, hogy Ukrajna a Krím 2014-es orosz megszállása óta kommunikálja azt, hogy egyetlen megszállt területet sem hajlandó átengedni végérvényesen Oroszországnak.

Trump már úgy is találkozna Putyinnal, hogy az orosz elnök nem tárgyal személyesen Zelenszkijjel Trump korábban az orosz-ukrán elnöki találkozóhoz kötötte az amerikai-orosz csúcstalálkozót.

A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az „az ukrán válság hosszú távú, békés rendezésének lehetőségeire fog összepontosítani. (…) Ez nyilvánvalóan egy kihívásokkal teli folyamat lesz, de aktívan fogunk benne részt venni”.

Pénteken este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszédet tartott. Ő azt mondta, lehetségesnek tartja a tűzszünet elérését az oroszokkal, amennyiben megfelelő nyomást képesek gyakorolni Oroszországra. Elmondása szerint állandó kapcsolatban állnak az amerikai adminisztrációval.

Az oroszok jelenleg a Krímen kívül négy ukrán régiót tartanak megszállva: Luhanszkot, Donyecket, Zaporizzsját és Herszont, azonban nem mindegyiket teljes mértékben.

A tárgyalásról korábban itt írtunk bővebben: