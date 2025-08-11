Trump földeket szerezne vissza Ukrajnának, az EU még konzultálna Zelenszkijjel és az amerikai elnökkel

Pénteken lesz az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin csúcstalálkozója Alaszkában, melynek témája az ukrajnai háború és annak lehetséges lezárása. Ehhez kapcsolódva az uniós tagállamok külügyminiszterei rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az USA azon lépései felé, amelyek igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában – számolt be erről Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Az EU-s tisztségviselő kiemelte, hogy Ukrajna támogatásával, és az Oroszországra gyakorolt nyomással lehet véget vetni a háborúnak, és így lehet megakadályozni a jövőbeni orosz agressziót. Hozzátette, az EU Külügyek Tanácsa további szankciók elfogadásán dolgozik Oroszországgal szemben, és próbálja támogatni Ukrajnát abban, hogy meglegyenek a költségvetési szükségletek ahhoz, hogy az ország csatlakozhasson az unióhoz.

A találkozó előtt Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn egyeztetett az orosz miniszterelnök-helyettessel, szerdára pedig Friedrich Merz német kancellár tervez konzultációt Trumppal, Zelenszkijjel, és más európai vezetőkkel Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország részvételével. Az egyik megbeszéléshez bekapcsolódik majd Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is.

Trump korábbi nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy területi engedményekről is szó eshet majd a hétvégi csúcstalálkozón, így Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart. Ezzel megváltoztatta korábbi álláspontját, aminek lényege az volt, hogy Ukrajna nem fogja átadni földjeit a megszállóknak.

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy valamennyi területet megpróbál majd visszaszerezni Ukrajnának – írja a BBC. Trump hozzátette, hogy az alaszkai tárgyalás célja, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözze, aminek része lesz néhány földcsere és földterület-áthúzás. Nem ez az első alkalom, hogy Trump a földcsere kifejezést használja, bár egyelőre nem világos, hogy Oroszország milyen földet engedhetne át Ukrajnának, tekintve, hogy Kijev sosem támasztott igényt orosz területre.

Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta azt is, hogy tájékoztatni fogja a találkozó fejleményeiről az európai vezetőket, ám amennyiben Putyin tisztességes megállapodást javasol, akkor először Zelenszkijjel fog beszélni.

„Amikor felhívom vagy azt fogom mondani neki, hogy sok szerencsét kívánok a további harcokhoz, vagy azt, hogy meg tudunk állapodni” – mondta Trump.

Trump teljesítené Moszkva szinte valamennyi háborús követelését A lengyel Onet és a Bloomberg is úgy tudja, az USA gyakorlatilag elismerné az eddigi orosz területi nyereségeket.

Nyitókép: AFP/Brendan SMIALOWSKI