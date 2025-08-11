Telegraph: Zelenszkij enyhülni látszik, kész lehet lemondani az oroszok által megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart – értesült a The Telegraph.

Az ukrán vezető még azelőtt változtathatta meg az álláspontját, hogy pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyal majd Alaszkában.

Az új javaslat alapján a frontvonalak befagyasztása és Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím-félsziget orosz kézen hagyása lenne a békemegállapodás alapja. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elutasít minden olyan tervet, amely szerint Ukrajna az általa jelenleg ellenőrzött területekről is lemondana.

Az európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen. Ugyanakkor tartanak attól, hogy Trump és Putyin Zelenszkij megkerülésével egyezhet meg a háború befejezéséről.

Ukrajna alkotmánya szerint területet csak országos népszavazással lehet átadni, így Zelenszkijnek politikailag is nehéz döntést kellene meghoznia. Jelenleg az ország területének mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.

Az európai vezetők szerint Ukrajna nélkül nem lehetnek béketárgyalások Európa reagált arra a hírre, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában találkozna, megvitatni az orosz-ukrán konfliktus lezárását, ami az amerikai elnök szerint „némi területcserét” is magában foglalhat.

A nyitókép forrása: Handout / Ukranian Presidential Press Service / AFP