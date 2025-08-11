Szijjártó Péter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump-Putyin találkozó előtt

Pénteken fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, ezt Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette. A két vezető az ukrajnai háborúról fog tárgyalni, Trump korábbi nyilatkozatai azt sugallták, hogy területi engedményekről is szó eshet majd. Egy darabig nem lehetett pontosan tudni, hol tartják majd a találkozót, többek között felmerült Budapest is.

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn a Facebookon arról írt, hogy az orosz miniszterelnök-helyettessel, Gyenisz Manturovval egyeztetett telefonon a hétvégi csúcstalálkozóról.

„Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el” – írta Szijjártó.

A külügyminiszter posztjából Brüsszel sem maradhatott ki, kiemelte, minden erejével azért dolgozik, hogy megakadályozza a „csúcstalálkozót ellehetetleníteni próbáló brüsszeli törekvéseket”. Szerinte az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége „még a Holdról is látszik”.

Nyitókép: Sefa Karacan / Anadolu Sefa Karacan / Anadolu / Anadolu via AFP