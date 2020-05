Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ac66ec-084e-4a07-baa3-9fd7bd333357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány szinte mindent a feje tetejére állított, és arra is felkészülhetünk, hogy a levonulása után sem térhetünk vissza többet a régi kerékvágásba. Az Apple is újra gondolta, milyenek legyenek fizikai üzletei a nyitás után.","shortLead":"A koronavírus-járvány szinte mindent a feje tetejére állított, és arra is felkészülhetünk, hogy a levonulása után sem...","id":"20200526_apple_store_koronavirus_jarvany_uj_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ac66ec-084e-4a07-baa3-9fd7bd333357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5008a2c4-3aed-4e58-ae94-09585a92d36d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_apple_store_koronavirus_jarvany_uj_szabalyok","timestamp":"2020. május. 26. 10:03","title":"Semmi sem lesz olyan, mint korábban: így változnak az Apple Store-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","shortLead":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","id":"20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca2c0a-a95f-4f5a-9225-e7fcdec05620","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","timestamp":"2020. május. 27. 11:07","title":"Törvénymódosítással szüntetné meg az Emmi a pedagógusbántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Kardos Péter: \"A fogyasztói attitűdök változása velünk maradhat a válság után is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","shortLead":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","id":"20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cbb77a-075f-4fe0-b589-fa413f4f9296","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","timestamp":"2020. május. 26. 10:11","title":"Csődöt jelentett egy magyar utazási iroda a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","shortLead":"De nem a sikertelen szereplés miatt, ami az elmúlt idényekben jellemezte a csapatot.","id":"20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b37799-815b-4edc-a223-ade771748f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9455b73-1ca5-4cf5-b452-e729fc82a9bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_Autosmoziva_alakitja_stadionjat_a_Miami_Dolphins","timestamp":"2020. május. 27. 15:08","title":"Autósmozivá alakítja stadionját a Miami Dolphins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőszennyezés eddigi változásáról közzétett országos program grafikonjai kijózanítók a Népszava szerint.","shortLead":"A levegőszennyezés eddigi változásáról közzétett országos program grafikonjai kijózanítók a Népszava szerint.","id":"20200526_levegoszennyezes_legszennyezes_levegoterheles_csokkentesi_program_olp_levego_munkacsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f823d81e-4c96-456a-90e6-e5e9ecda3a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_levegoszennyezes_legszennyezes_levegoterheles_csokkentesi_program_olp_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. május. 26. 08:33","title":"Csak papíron javul az ország levegője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150b6c12-c52d-41da-a672-5017db4950c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linux vagy Windows? A vélemények megoszlanak, mindkét tábornak vannak érvei és ellenérvei. Az viszont vitathatatlan, hogy ha egy régi, mondhatni idejétmúlt hardverről van szó, ott inkább egy linuxos rendszernek van létjogosultsága.","shortLead":"Linux vagy Windows? A vélemények megoszlanak, mindkét tábornak vannak érvei és ellenérvei. Az viszont vitathatatlan...","id":"20200526_lubuntu_telepitese_windows_xp_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150b6c12-c52d-41da-a672-5017db4950c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d00d7d-ac10-4171-91e5-b1bb446aeab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_lubuntu_telepitese_windows_xp_laptop","timestamp":"2020. május. 26. 11:33","title":"Ne dobja ki a régi számítógépét, jól használható lesz, ha telepít rá Lubuntut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]