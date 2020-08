Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","shortLead":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","id":"20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c44ad8-28eb-42f6-95bb-8c664626ca61","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:02","title":"Októberre tervezi Oroszország a tömeges koronavírus-oltás megkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","shortLead":"Orbán Viktor látogatásakor pedig ez hangzott el. Most azt állítják, ők az összkapacitásra gondoltak.","id":"20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d5432b8-45a7-4b2d-84c4-7ed8aa073a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a203a1c4-c8fc-4b74-a886-c35bd521785f","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_buntetes_vegrehajtas_bvop_hadhazy_akos_maszkgyartas_arcmaszk_orban_viktor","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:45","title":"Büntetés-végrehajtás: A Kínából érkezett maszkvarró mégse gyárt havi 2,8 millió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","shortLead":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","id":"20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a974fe2-d295-4f20-b529-104085da9d5d","keywords":null,"link":"/sport/20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:50","title":"Miklós Edit szerint sokaknak fájt, hogy fizetést kapott a síszövetségi munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","shortLead":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","id":"20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e924c-5bae-4609-be18-e6bfb5d99fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","timestamp":"2020. július. 31. 17:30","title":"Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","shortLead":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","id":"20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1424c212-34a6-4d44-80f6-49f4ee58501a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:26","title":"Gyilkosság történhetett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy tavalyi precedens után most már több állami ösztöndíjas – magyarul tandíjmentes – helyet hirdetnek meg az egyetemek a pótfelvételin. ","shortLead":"Egy tavalyi precedens után most már több állami ösztöndíjas – magyarul tandíjmentes – helyet hirdetnek meg az egyetemek...","id":"202031__potfelveteli__remenyfutam__tulkinalat__eselynoveles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b37ef4-10f8-4704-9898-44ab2f5010e6","keywords":null,"link":"/360/202031__potfelveteli__remenyfutam__tulkinalat__eselynoveles","timestamp":"2020. július. 31. 17:00","title":"Indul a pótfelvételi: egyre több képzésen lehet állami protekcióval tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]