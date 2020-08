Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","shortLead":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","id":"20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7724b65-2be3-481d-a128-b512184ddae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:55","title":"Karácsony: Bizottság vizsgálja a BKK-hiányt okozó e-jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában ez elég volt arra, hogy nem várt magasságokba repítse a Nintendót.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában...","id":"20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7887a-3c94-4f42-aadf-ee5d5681a027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:33","title":"Egészen elképesztő mértékben, 428%-kal ugrott meg a profit a Nintendónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","shortLead":"Néhány hétig próbálták folytatni az újraindulás után, de a járvány miatt nem fejezik be a szezont.","id":"20200806_romania_foci_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15554a7c-a7b4-4a63-87ae-ce07aecf599e","keywords":null,"link":"/sport/20200806_romania_foci_sport","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:17","title":"Újra leállították a román bajnokságot, ezúttal végleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","shortLead":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","id":"20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a85731-d87a-4d7c-b8fd-5fd24992e873","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:19","title":"Ez a szivárványos projekt biztosan nem esett jól a homofób lengyel elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak sincs értelme. Joe Biden már bejelentette, hogy otthonról bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget, és Donald Trump is ezen gondolkozik.","shortLead":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak...","id":"20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d407b1-cfa3-4de3-b672-375d378a0d55","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:57","title":"Joe Biden a saját házából bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","shortLead":"Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.","id":"20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d80d222-17f2-4e54-8f01-75c60b66d176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230b5a7-de4e-442f-b0b0-5aa906b63387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_zoom_frissites_konferenciahivas_zajszuro_filter_matricak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:03","title":"Látványos újdonságok érkeztek a Zoomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","shortLead":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","id":"20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f885-faf5-41ba-84cc-41947be47de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:15","title":"Közel kétmilliárd forintra pályázhatnak a magyar borászatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]