[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Határidő nélkül hosszabbították meg a lehetőséget.","shortLead":"Határidő nélkül hosszabbították meg a lehetőséget.","id":"20200821_Maradnak_az_online_nyelvvizsgak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a89875-2a6a-48bb-9223-01df1f7c655e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Maradnak_az_online_nyelvvizsgak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:23","title":"Maradnak az online nyelvvizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","shortLead":"Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül.","id":"20200821_messi_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a753e06d-e498-4f5c-9c8b-2c8ba5c2a213","keywords":null,"link":"/sport/20200821_messi_barcelona","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:19","title":"Messi még bizonytalan, nem biztos, hogy marad a Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Addig lehet nagy elégedetlenség nélkül fenntartani egy diktatúrát, amíg működik a gazdaság - ez az egyik fő tanulsága a fehérorosz eseményeknek. Több évtized munkájával épült fel egy olyan rendszer, amelyet csak egyre komolyabb elnyomással lehet működtetni, de sok tényező összejátszása kellett ahhoz, hogy meginogjon.","shortLead":"Addig lehet nagy elégedetlenség nélkül fenntartani egy diktatúrát, amíg működik a gazdaság - ez az egyik fő tanulsága...","id":"20200821_feherorosz_belarusz_lukasenka_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc6280a-0ba7-4854-9e96-48af8f0e7df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_feherorosz_belarusz_lukasenka_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Hol rontotta el Lukasenka, hogy nem ő maradt a fehérorosz Kádár János?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","shortLead":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","id":"20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3258d94c-388c-44e2-8a57-4fb369965b09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:29","title":"Rekordmennyiségű, 586 milliárd tonnányi jég olvadt el tavaly Grönlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bdb0be-e9cd-49a1-b7a0-7468b8eae9ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Indiegogón gyűjti az előrendeléseket a világ valószínűleg legkisebb kézi nyomtatója, amelynek az a különlegessége, hogy még a kimondott szöveget is képes kiprintelni.","shortLead":"Az Indiegogón gyűjti az előrendeléseket a világ valószínűleg legkisebb kézi nyomtatója, amelynek az a különlegessége...","id":"20200819_selpicp1_indiegogon_a_vilag_legkisebb_kezi_nyomtatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bdb0be-e9cd-49a1-b7a0-7468b8eae9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f916f8b5-c2d3-4bff-b702-1c17bb11772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_selpicp1_indiegogon_a_vilag_legkisebb_kezi_nyomtatoja","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:03","title":"Mint egy testesebb toll, olyan a világ legkisebb kézi nyomtatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae76ccec-9500-4a64-9295-c3e8103f5be4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A DEAC pénteken játszott edzőmeccset azzal az UTE-val, ahol kilenc játékos fertőződött meg.","shortLead":"A DEAC pénteken játszott edzőmeccset azzal az UTE-val, ahol kilenc játékos fertőződött meg.","id":"20200819_koronavirus_debrecen_jegkorong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae76ccec-9500-4a64-9295-c3e8103f5be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1631b20-a473-477b-82e4-5f118e0e05d2","keywords":null,"link":"/sport/20200819_koronavirus_debrecen_jegkorong","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:29","title":"Koronavírusos egy debreceni jégkorongozó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt könnyen bele lehet futni magába roskadt emberekbe, de persze egyiküknél sem egyértelmű, mit használtak. Az önkormányzatoktól közös stragégia kellene a legszegényebbeket érintő gyilkos szerek elleni harcban, de erről még csak tervek léteznek.","shortLead":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt...","id":"20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044f3f3e-6ae8-4666-b3ba-594287666ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","timestamp":"2020. augusztus. 21. 07:00","title":"Gyógyszer, varázsdohánnyal: azt sem tudni, milyen néven fut az utcán az új dizájnerdrog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]