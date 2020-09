Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai mesterséges intelligencia kiválósági hálózat – közölte a budapesti egyetem.

Az önfeláldozó munkájukat hálálja meg így a magyar és az európai futballszövetség.
Ötszáz egészségügyi dolgozót hívnak meg a budapesti Szuperkupa-döntőre

Legtöbbször úgy képzeljük, hogy alaposan megfontolva választjuk ki a partnerünket, és ő is ugyanezt teszi, amikor mellettünk dönt. Ám kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy e találkozásnál a szüleink, sőt a nagyszüleink is találkoznak, és jóval meghatározóbb az egykori viszonyulásuk hozzánk, mint gondolnánk. Nagyot téved, ha azt hiszi, hogy tudatosan választotta a párját

Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt a hírességek? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról. Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok?

Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.
Dobozzal együtt rejtette nadrágjába a telefont a debreceni tolvaj

Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.
Meghalt a szekszárdi kislány, aki lezuhant egy harmadik emeleti erkélyről

A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás szabályai mellett nem lehet üzemeltetni a színházakat.



Lloyd Webber: A színházak eljutottak addig a pontig, ahonnan már nem lehet helyrehozni a károkat

Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell számítaniuk a betegeknek a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályán – írta közösségi oldalán az osztályvezető főorvos aki szerint nehéz időszak következik.
Csak idő kérdése, hogy mikor fertőződnek meg az idősek is - figyelmeztet egy pécsi orvos