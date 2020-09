Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.","shortLead":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon...","id":"20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2610e6-ce71-4d74-bf4d-efd07e2b9918","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:36","title":"Óriási siker: rangos díjat kapott Mundruczó filmje Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","shortLead":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","id":"20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a904c-b914-4317-a36d-10d97e0c9d44","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:11","title":"Rogán Antal környezetéből került ki a síszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetőjeként jelenleg felmondási idejét tölti, osztályvezetőként viszont még élő szerződése van. Milyen forgatókönyvek jöhetnek most az egyetemen? Miért volt fontos végigjárni a demokratikus lehetőségeket, és meddig gyakorolhatnak nyomást a hatalomra a hallgatók? Interjú.","shortLead":"Lenyűgözi a hallgatók barikádja és komolyan hisz abban, hogy vissza tudják fordítani az autonómiavesztést – Bagossy...","id":"20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1310cb5-cb14-4b90-ad4b-d8bc7a1ccabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551176a-e59d-4709-a921-10dc632fe77f","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Bagossy_Laszlo_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_interju","timestamp":"2020. szeptember. 12. 07:00","title":"Bagossy László: Vidnyánszkyék kezébe adtak egy bombát, hogy dobják csak ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először az Egyesült Arab Emírségek és Izrael megbékéltetéséért, másodszor Szerbia és Koszovó viszonyának rendezéséért javasolták őt a díjra.","shortLead":"Először az Egyesült Arab Emírségek és Izrael megbékéltetéséért, másodszor Szerbia és Koszovó viszonyának rendezéséért...","id":"20200912_donald_trump_nobel_koszovo_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ae9b2b-590b-415b-ab02-124a53e854ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_donald_trump_nobel_koszovo_szerbia","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:16","title":"Másodszorra is Nobel-békedíjra jelöltél Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy találkozásra szerencsétlen árnyékot vet a műfaji hozzávalókat és receptet sutácskán alkalmazó, kapkodós forgatókönyv. Kritika.","shortLead":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy...","id":"20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529cfc1c-e3b2-4323-8195-8881e2636124","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Édes a Hab, de nem áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség hazatérésének lehetővé tételére. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]