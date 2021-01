Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak, és még az sem kizárt, hogy azt Hollandiában tölthetik majd le.","shortLead":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak...","id":"20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595d3bfb-db5c-4bf2-a42d-99678e6e2a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","timestamp":"2021. január. 19. 19:06","title":"Enyhítették a Szigeten drogot áruló hollandok büntetését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","id":"20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358853a3-f52d-4eba-a1f5-55f6961f43b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Újabb 98 áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","id":"20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8a6ac-35c1-41c5-a282-1e5cd14ba5d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 20. 07:53","title":"Beiktatása előtt a járvány 400 ezer amerikai halottjára emlékezett Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","shortLead":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","id":"20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bd246d-6616-4703-af4b-692142f6e519","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","timestamp":"2021. január. 20. 11:37","title":"Megújult a VW legnagyobb divatterepjárója, az 5 méternél hosszabb Teramont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás. Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. ","shortLead":"A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2021. január. 21. 10:30","title":"Bölcsészdiplomával sikeres agrárkarrier: egy magyar vállalkozó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.","shortLead":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról...","id":"20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1adc32-1b9d-4a6e-bd88-20be62da6312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","shortLead":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","id":"20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d247fb5f-f306-4fb2-a705-756723b789c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","timestamp":"2021. január. 20. 08:50","title":"Felfüggesztette a Klubrádió frekvenciájának pályáztatását a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8fc73-3e92-4bcf-9b27-56ab5059233e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt modellje alig fogy az USA-ban, így a piaci kivezetése mellett döntöttek.","shortLead":"A német gyártó kompakt modellje alig fogy az USA-ban, így a piaci kivezetése mellett döntöttek.","id":"20210121_veget_er_a_vw_golf_amerikai_palyafutasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13d8fc73-3e92-4bcf-9b27-56ab5059233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499793d-99f0-4ee5-87ed-c9f1b9502855","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_veget_er_a_vw_golf_amerikai_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Véget ér a VW Golf amerikai pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]