[{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell lefékezi a turbinalapátokat.","shortLead":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell...","id":"20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078c699-e3e8-4db9-ac13-a0cad40a0f0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","timestamp":"2021. január. 30. 13:10","title":"Okoskamerákkal óvnák a sasokat a szélturbináktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069376a5-91bc-4633-97c0-e2c3c297ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A támogatást igénylők többsége a legolcsóbb kocsikra kér pénzt.","shortLead":"A támogatást igénylők többsége a legolcsóbb kocsikra kér pénzt.","id":"20210130_nagycsalados_autovasarlasi_tamogatas_varga_mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=069376a5-91bc-4633-97c0-e2c3c297ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e80383-36c2-490a-8388-1a5a57d8e702","keywords":null,"link":"/cegauto/20210130_nagycsalados_autovasarlasi_tamogatas_varga_mihaly","timestamp":"2021. január. 30. 10:25","title":"50 milliárdot fizetett a kormány arra, hogy húszezer családnak új autója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

