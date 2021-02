Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek Magyarországnál. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek...","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c2ad1a-237b-49fc-9925-941f33ae5f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","timestamp":"2021. február. 22. 16:06","title":"Matolcsy szerint Észtországról kellene példát vennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény szerint az elnökség szándékának ellenére. A közösség azért még folytatná az írást valahogy.","shortLead":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény...","id":"20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da2341-e382-4ecc-b6f0-56d87ef26ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","timestamp":"2021. február. 22. 16:39","title":"Beszünteti működését a SZEMlélek keresztény magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség május 24-ig meghosszabbította a három gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség május 24-ig meghosszabbította a három gyanúsított letartóztatását.","id":"20210223_Deak_teri_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7531fd1-0e7f-47e5-9a3f-48247ec608ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Deak_teri_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. február. 23. 12:23","title":"Már korábban is késelhetett a Deák téri kettős emberölés egyik gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","shortLead":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","id":"20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e2866f-9fc7-4673-a027-662fba2421c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","timestamp":"2021. február. 22. 07:33","title":"A Boeing nem javasolja, hogy 777-esek repüljenek, amíg ki nem vizsgálják a Denvernél kigyulladt hajtómű esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem túl meglepő.","shortLead":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem...","id":"20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a625aa4-5777-4797-b8eb-de03adcf1781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","timestamp":"2021. február. 22. 10:03","title":"Vitán felül: ez most az amerikaiak kedvenc 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Stumpf István kormánybiztosi kinevezése után megnéztük, hány fideszes politikus kell egy ország igazgatásához. Úgy tűnik, sokkal több, mint 2010-ben.","shortLead":"Stumpf István kormánybiztosi kinevezése után megnéztük, hány fideszes politikus kell egy ország igazgatásához...","id":"20210222_miniszterek_kormany_lista_fizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1854186-6fcf-48c8-9112-ec5006f520ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_miniszterek_kormany_lista_fizetesek","timestamp":"2021. február. 22. 06:30","title":"Évente több mint 5 milliárdba kerül a tíz év alatt kétharmadával hizlalt kormányzati vezérkar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák – erről beszélt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, Stummer János egy kedden közzétett videójában. Később a hvg.hu-nak pontosított, eszerint a védett személyeknek, köztük Orbánnak építenék az alagutat. A Puskás Aréna is megerősítette a beruházás tervét, de szerintük a tervezett beruházás egy ötven méteres autós aluljáró. Úgy tudjuk, hogy az érkezési pontja a VIP-szektorban lenne. ","shortLead":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák –...","id":"20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e872a209-9b33-49ab-8d9a-d69495e50f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"A védett személyeknek épül alagút a Puskás Aréna alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]