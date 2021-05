Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly az erdősítésre kapott pénzen túl 714 millió forintot utalt az államkincstár nekik dohányra.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly...","id":"20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b130275-f4ee-453a-91f0-f0e1f9b365d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","timestamp":"2021. május. 11. 12:37","title":"Erdősítésbe fogott Lázár János dohányiparos barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légicsapásban többen meghaltak.","shortLead":"A légicsapásban többen meghaltak.","id":"20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a56573-ecea-4908-a48b-e3c9d1c63193","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","timestamp":"2021. május. 10. 20:00","title":"Az izraeli hadsereg megölte a Hamász egy katonai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","shortLead":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","id":"20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa19c0b-bbc2-4ae0-b093-6287da329796","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","timestamp":"2021. május. 10. 15:22","title":"Katalin hercegné könyveket rejtett el a köztereken, mégpedig különleges üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz...","id":"20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4045a-ea2d-413f-ab71-4e8c329a2b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2021. május. 11. 12:58","title":"Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","shortLead":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","id":"20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc1ff4-424b-4a46-be51-86f34805380e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","timestamp":"2021. május. 11. 07:32","title":"Két holttestet találtak egy Vas megyei családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]