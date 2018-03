Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi helyezésén az Apple és a Google.","shortLead":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi...","id":"20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569d487-f221-474c-ac3d-5bf7db638a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","timestamp":"2018. március. 14. 19:00","title":"Felmérés: a felhasználók egyre jobban orrolnak az Apple-re és a Google-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni. Összefoglaló videónk a március 15-i rendezvényekről.","shortLead":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni...","id":"20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4b037-fcd4-48f8-a679-4a6900adf72d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","timestamp":"2018. március. 15. 21:57","title":"\"A zsarnokság ma nem Keletről jön, hanem Felcsútról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","shortLead":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","id":"20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a3def-795d-4b7a-96bf-c858e9fbfd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","timestamp":"2018. március. 14. 15:26","title":"Ausztria nem ismeri el a krími orosz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","shortLead":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","id":"20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89dc3d-fb1f-4898-83d3-58d47043229e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","timestamp":"2018. március. 15. 11:50","title":"Még a fideszesek szerint is pénzkidobás a stadionépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem tudja, mire készül.","shortLead":"Senki sem tudja, mire készül.","id":"20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0df77-1e12-4666-9fb1-d451772284c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","timestamp":"2018. március. 14. 16:33","title":"Elon Musk most humoristákat toboroz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3f582-6754-4479-a0a0-d293de5daf3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","timestamp":"2018. március. 15. 11:47","title":"Videó: Orbán kedvenc forradalmára, Dózsa László is békemenetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold-programban tökéletesítik majd.","shortLead":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint...","id":"20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d585758-3d2b-4e89-a82f-464daebf477a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","timestamp":"2018. március. 15. 19:10","title":"Putyin megerősítette, hogy jövőre indul az orosz Mars-misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]