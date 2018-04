Évente egyszer minden csapat minden tagját kérjük meg, hogy írja le a három fő erősségét, vagy azt a három területet, ahol szerinte a legtöbbet fejlődött, illetve a három leggyengébb pontját, vagy azokat a területeket, ahol úgy érzi, a legtöbbet kellene fejlődnie. A válaszokat gyűjtsük egyetlen dokumentumba, és osszuk meg az adott csapat minden tagjával. Ezután pedig szánjuk rá a szükséges időt a listák végignézésére. Először mindenkinek a gyengéit kell felolvasnia, aztán aki akarja, kiegészítheti a listát, illetve megjegyzést fűzhet hozzá. Ez idő alatt az, akinek a listáját tárgyaljuk, nem beszélhet. Az a dolga, hogy figyeljen. Rögtön ezután felolvassa az erősségeit, és a többiek ekkor is kiegészítést tehetnek, vagy megjegyzést fűzhetnek a listához. Az, akinek az értékelése zajlik, most is csak figyelhet, legfeljebb tisztázó kérdésekre válaszolhat. Valaki vállalja a megbeszélés levezetését: az ő dolga, hogy biztosítsa, minden a felvázoltak szerint történjen. Ez a folyamat inkább egyfajta önfejlesztő eszköz, mint hivatalos értékelés, de nagyon termékeny lehet.