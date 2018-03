Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","shortLead":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","id":"20180303_oszinte_autos_szeged","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b192fa6f-d988-4e7b-a545-698d4f64e02f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_oszinte_autos_szeged","timestamp":"2018. március. 03. 17:16","title":"A nap képe: a legőszintébb magyar autóst Szegeden fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","id":"20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f828b62-ea8b-41d2-8d42-f010b083da99","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","timestamp":"2018. március. 03. 14:07","title":"\"És Tiborcz?\" - kérdezi az MSZP Czeglédy őrizetbe vétele után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár konkrétumokat továbbra sem tudni, az már bizonyos, hogy hajtogatható kijelzőjű, titokzatos Samsung Galaxy telefon valóban létezik. Az ezzel kapcsolatos kételyeket maga a vállalat mobilos iparágát vezető DJ Koh oszlotta el egy vele készült interjú során Barcelonában. ","shortLead":"Bár konkrétumokat továbbra sem tudni, az már bizonyos, hogy hajtogatható kijelzőjű, titokzatos Samsung Galaxy telefon...","id":"20180303_samsung_osszehajthato_telefon_galaxy_x_dj_koh","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092af826-4af5-4a9b-a326-bc6a2521feb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_samsung_osszehajthato_telefon_galaxy_x_dj_koh","timestamp":"2018. március. 03. 08:03","title":"Óriásit durranthat a Samsung, amikor piacra dobja: valóban létezik a hajtogatható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe - jelentette ki a honvédelmi miniszter vasárnap reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe...","id":"20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a2de6d-9e56-450f-810a-e1de2da9599e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","timestamp":"2018. március. 04. 12:18","title":"Simicskó nem akar menekülteket laktanyákban látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy marék üveggyöngyöt is kapott egy korábbi kijelentése miatt.","shortLead":"Egy marék üveggyöngyöt is kapott egy korábbi kijelentése miatt.","id":"20180303_Vona_Gabort_Marosvasarhelyen_is_Allah_akbar_kialtas_fogadta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40692c16-c413-4692-8335-a44a083c9bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Vona_Gabort_Marosvasarhelyen_is_Allah_akbar_kialtas_fogadta","timestamp":"2018. március. 03. 16:34","title":"Vona Gábort Marosvásárhelyen is \"Allah akbar\" kiáltás fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magyarország eddig öt érmet nyert a fedettpályás atlétikai világbajnokságokon: egy-egy aranyat és ezüstöt, illetve három bronzot. Márton révén lett meg az első arany.","shortLead":"Magyarország eddig öt érmet nyert a fedettpályás atlétikai világbajnokságokon: egy-egy aranyat és ezüstöt, illetve...","id":"20180302_tortenelmi_marton_anita_vilagbajnoki_aranya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31c9da2-263e-48b8-8014-838d7f023354","keywords":null,"link":"/sport/20180302_tortenelmi_marton_anita_vilagbajnoki_aranya","timestamp":"2018. március. 02. 23:05","title":"Ezért történelmi Márton Anita világbajnoki aranya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426","c_author":"nyüzsi","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Igy_meg_nem_latta_Orban_Viktort_drukkolni_a_Felcsutnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d43148-5a1b-4186-b254-abb279669e19","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Igy_meg_nem_latta_Orban_Viktort_drukkolni_a_Felcsutnak","timestamp":"2018. március. 03. 20:38","title":"Így még nem látta Orbán Viktort drukkolni Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et, melynek kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview idén 16. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.","shortLead":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eddad19-b012-4945-a190-ef4d2b80b302","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2018. március. 04. 14:17","title":"Magyar Power 50 - A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]