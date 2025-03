A sport és az aranyér összefüggése összetett kérdéskör. Habár ennek a végbélnyílás környékén jelentkező vénás elváltozásnak a megelőzésére ajánlott rendszeresen sportolni, korántsem mindegy, hogy mit, hogyan és milyen intenzitással teszünk.

Amikor a sport inkább árt

A külső és belső aranyerek nyugalmi állapotban nem okoznak különösebb problémát, ugyanakkor, ha a hasüreget erős, lefelé ható nyomás éri, akkor az erekben is megnövekedhet a nyomás. Ilyenkor pedig – akár egy lufi esetében a túl sok levegő – az erek túltelítődnek vérrel, könnyen kipukkadhatnak, így pedig vérömleny keletkezhet, ami vagy távozik a testből, vagy – hosszabb idő elteltével – felszívódik.

Milyen sportoknál érdemes odafigyelni?

Minden olyan mozgás esetében, amely nagyobb fizikai erőfeszítést kíván: ilyen a súlyemelés, a testépítés, de az intenzív kerékpározás is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy azok, akik valaha tapasztaltak aranyeres panaszokat, nem végezhetnék ezeket a tevékenységeket, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy körültekintően tegyék azt. Jelentős erőkifejtés közben például nagyon fontos, hogy a végbélnyílás közelében elhelyezkedő záróizmok a mozgás közben megfelelően össze legyenek szorítva, így a nagyobb hasüregi nyomásnak is jobban képesek ellenállni, megtartani azt.

A sport mint megelőzés

Az aranyér a 21. századi ember ülő életmódja miatt is vált népbetegséggé. Hasonlóan a korábban leírtakhoz, a folyamatos, hosszan tartó ülés közben a testünk olyan területei kerülnek nyomás alá, amelyek rosszabb esetben aranyeres panaszokat okozhatnak. Az ülés ugyanis folyamatosan terheli a medencét, bemerevíti a csípőt, és folyamatos nyomásnak teszi ki a hasüreget és a záróizmokat.

Éppen ezért javasolt minden ülőmunkát végzőnek, hogy ne ragadjon a székébe órákra! Ha lehet, akkor álljon fel egy-másfél óránként, kicsit sétáljon, nyújtsa ki tagjait, mozgassa át az izmait. Manapság már számos speciális ülőpárna is elérhető, így ezeket is érdemes használni annak, aki hajlamos az aranyeres panaszokra. Ezek a segédeszközök arra is alkalmasak, hogy levegyék a folyamatos terhet a gerincünk alsó részéről, így javítva a nyirokkeringést.

Az ülőmunkát végzőknek emellett különösen ajánlott a rendszeres sportolás. Ez bármilyen mozgástípus lehet a jógától a futáson át az úszásig, kardio-, saját testsúlyos esetleg súlyzós edzésekig, a lényeg – épp a megerőltetés elkerülése végett – a fokozatosság. Tehát ha évekig kihagytuk a mindennapjainkból a rendszeres sportot, akkor ne ész nélkül szabaduljunk be a legközelebbi edzőterembe, vagy ne rögtön 10 km gyors futással indítsunk.

Ha valaki sportolás közben tapasztalja az aranyér tüneteit, fontos, hogy konzultáljon szakemberrel, aki megfelelő kezelést javasolhat, például helyi kenőcsöket és különböző készítményeket, súlyosabb esetekben pedig akár sebészeti beavatkozást is.

Megfelelő folyadékbevitel, rostdús táplálkozás

Azok számára, akik rendszeresen sportolnak, az egészséges, megfelelő tápanyagtartalmú étkezés a napi rutin része, hiszen az elégetett kalóriákat pótolni kell, akárcsak az elvesztett folyadékot, de az izmok megfelelő fejlődését is hatékonyan tudjuk támogatni a helyes táplálkozással. A rostdús táplálkozással a bélrendszerünket és az emésztésünket is segítjük: nemcsak a mikrobiomnak teszünk vele jót, de a székrekedést is megelőzhetjük vele, amely, ha gyakran előfordul, akkor okozhat aranyeres panaszokat.

A megfelelő folyadékbevitel – tehát a napi minimum 2-3 liter, melegebb időjárás mellett és sportolás esetén ez 3-4 liter – hozzájárul a test hidratáltságához, amely szintén több élettani folyamatra hatással van, így az aranyeres panaszokra is. Akárcsak a rostok, úgy a bőséges folyadékbevitel is segíthet a széklet lazításában, így a székrekedés megelőzésében.

A sport és az aranyér közötti kapcsolat összetett, és sok tényezőtől függ. Érdemes megfontoltan választani sportágat, a testmozgást növelni és megváltoztatni a táplálkozási szokásokat, hogy elkerüljük az aranyeres problémákat.