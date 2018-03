Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","shortLead":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","id":"20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225d75-18c5-49de-ab60-f2944ecfb9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","timestamp":"2018. március. 13. 16:20","title":"Nem esik jól március 15-én is dolgozni, de több pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek egy olyan abortusz miatt, amit állítólag végre sem hajtatott. A latin-amerikai országban több mint száz nőt ítéltek hosszú börtönre hasonló vádak miatt.","shortLead":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek...","id":"20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4912b-8451-4244-96f8-e411d40a3f11","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Munkában a világ legkeményebb abortusztörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.","shortLead":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú...","id":"20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d0b6ec-4fcc-4208-be44-02efe91277dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","timestamp":"2018. március. 13. 18:29","title":"Kósa kötvényei miatt hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Szavazzon, mivel lepné meg leginkább!","id":"20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd855a4-697e-48d3-970f-84757f4241a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 10:19","title":"Ön hogy köszöntené a születésnapján Kósa Lajost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb főverzióját – ezzel pedig az abban lévő új funkciókat.","shortLead":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb...","id":"20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2ded29-227c-416d-a5f9-4a63ecfe9b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, van egy elég jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp ellenkezőleg, ők fizetnek a felhasználónak. Ingyen persze semmi nincs, így meg is kérik az árát. Az azonban a pénznél is értékesebb dolog. Úgy hívják: személyes adat. ","shortLead":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp...","id":"20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640cd55d-eff3-4e5f-945f-ec84c9d95a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","timestamp":"2018. március. 14. 09:03","title":"Van egy weboldal, ami pénzt ad, ha valaki pornót néz rajta – cserébe csupán egyetlen dolgot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]