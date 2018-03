Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","id":"20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e968d0-03e7-49d5-8956-78306d656115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","timestamp":"2018. március. 16. 13:00","title":"Hivatalos: elkezdődött a Samsung Galaxy S9 és S9+ értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos állampolgár is két kattintással olyan információkat szerezhet magának, amellyel egy kicsit átláthat a szitán.","shortLead":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos...","id":"20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad2cb1-8093-4b06-9680-32a4825a0d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","timestamp":"2018. március. 18. 09:33","title":"Ennél a térképnél jobban semmi nem foglalja össze a Kelet- és Nyugat-Magyarország közti különbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt, részleteket nem közöltek.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt...","id":"20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85442f99-62b6-4cc7-adc3-0d427c75896f","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","timestamp":"2018. március. 16. 19:53","title":"Régóta az aknában lehetett már a két halott Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain","shortLead":"Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain","id":"20180318_havazas_mav_vonat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8cb9b3-007b-434f-8a5b-d870d064fe9a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180318_havazas_mav_vonat","timestamp":"2018. március. 18. 08:29","title":"Aki vonattal utazna, tájékozódjon a hó helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat, képeinket, hanem azért is, mert egy rövid időre ingyenessé tették az App Store-ban.","shortLead":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat...","id":"20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2e26c9-625c-493a-92f6-17c7ffe4d5b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","timestamp":"2018. március. 16. 17:00","title":"Ingyenessé tettek egy nagyon jó appot, jól jöhet a videóihoz, képeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]