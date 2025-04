Az elektromos autózás elterjedése újabb demarkációs vonalakat húzott fel az emberek közé. Van, aki szerint túlárazott dodzsem, míg a másik tábor szerint egyenesen az emberiség túlélésének záloga. Akad, aki lenézi a csendesen suhanó villanyosokat, míg a többség egyre kevésbé érti, hogy miért akarna valaki füstokádó zajforrásokkal közlekedni, amikor megteheti ugyanezt sokkal modernebb és környezetkímélőbb módon is. A tankolás-töltés témájában is simán ki lehet robbantani a bajai-szegedi halászléhez hasonló vitákat.

Szerencsére nem a cikk elején említett generációk jelentik a választóvonalat az elektromos és a belső égésű motoros autók között: a középkorú X-generációsok között ugyan akadnak, akik semmi pénzért nem válnának meg a szeretett dízeljüktől, de szerencsére egyre többük figyel fel az elektromos autók tagadhatatlan előnyeire.

Ráadásul, az X-generáció tagjai általában már “megvannak”, azaz, biztos egzisztenciájuk van, a gyerekek már kirepültek, így saját magukra költhetik a pénzüket, és több figyelmet fordíthatnak a számukra fontos témákra, de akár hobbikra is.

A legidősebb “ikszesek” a hatvanas években születtek, így ők még emlékezhetnek azokra az évekre, évtizedekre, amikor finoman szólva sem a legmagasabb életszínvonalon éltek. Számukra fontos a takarékosság, beosztással élnek és nem herdálják el a verejtékes munkával megkeresett forintjaikat. Emiatt számukra kifejezetten vonzó lehet, hogy az elektromos autók fenntartása és üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, mint egy belső égésű motorral szerelt változaté. Ráadásul, az X-generációsok jó része saját ingatlanban él, mivel pedig már a gyerekeikre nem kell költeniük, fejleszthetik az otthonukat, például napelemes rendszerrel, ami egyből megteremti az autótöltés otthoni – és a bekerülési költségek után díjmentes – lehetőségét.

Számukra fontos a jó minőség és a tartósság, általánosabban a hatékonyság, így ők egy elektromos autó megvásárlása előtt olyan tényezőket fognak figyelembe venni, mint az ár, a fogyasztás, na meg persze a minél nagyobb hatótáv, hiszen ők azok, akik a gyerekek kirepülését követően újra nekiállnak felfedezni a világot, utaznak, és akár több napos programokat szerveznek a barátaikkal.

Ford Puma Gen-E

Eközben a gyerekeik, azaz az Y-generáció – akiket milleniumi generációnak, híd-generációnak és milleniáloknak is szoktak nevezni – épp hat tányért pörget egyszerre, hiszen ők most tartanak ott, hogy megvan az első lakás – vagy épp albérlet – megszülettek a saját gyerekeik is, sőt, lehet, hogy már óvodába, iskolába is járnak. Eközben a szülőknek a munkahelyen is helyt kell állni, de azért élni is kellene egy kicsit, így esetükben – amennyiben a gyereknevelési logisztika lehetővé teszi – maradnak az esti, illetve hétvégi szabadidős programok. Ennek folyománya, hogy az Y-generáció sokkal “élményalapúbb” kikapcsolódást választ, mint a szüleik: koncertekre, kiállításokra járnak, a gyerekeket vadasparkba, játszóházba és hasonló helyekre viszik, a feszített menetrendbe esetleg még itt-ott fér bele egy kis sport. Azaz, számukra olyan autó az ideális, ami kellően flexibilis a sűrű életmódjukhoz: férjen bele a teljes családi menetfelszerelés, a laptoptól a sportfelszerelésen át a gyerekek nyuszimotorjáig és játszós ruhákig bezárólag, ugyanakkor lehessen vele normálisan közlekedni – azaz férjen el a sávban, és a parkolóhelyre se cipőkanállal kelljen beügyeskedni – ráadásul ne legyen időrabló sem a fenntartása.

Az utánuk következő Z-generáció – azaz, nagyjából a mostani anyukák-apukák kistesói – nem is lehetne eltérőbb. Ők már nem ismerik az internet nélküli világot, mint ahogy azt sem, ahol a klímaváltozás nem téma. Ebből kifolyólag ők az elsők között azt nézik meg, hogy egy adott termék – jelen esetben egy elektromos autó – mennyire környezetkímélő, mennyire fenntarthatóan működtethető. Fontos számukra a zéró emissziós működés, hiszen ebből a három generációból ők fognak legtovább élni a Földön, ahol már napjainkban is fájóan közel van a másfél fokos melegedés.

Ugyanakkor szintén ők azok, akik szinte folyamatos online kapcsolatban állnak a világgal, a barátaikkal és a családjukkal, így számukra elengedhetetlen, hogy mindig elérhetőek legyenek és lehetőség szerint a telefonjukon keresztül minél több mindent tudjanak vezérelni. Ezért őket az is érdekelni fogja, hogy egy kinézett autóban milyen szórakoztató – ha úgy tetszik, infotainment – rendszer várja őket, hogy utazás közben is a kedvenc tartalmaikat fogyaszthassák.

Mint látható, három teljesen különböző korosztály egészen más szemmel nézi ugyanazt a világot, de a jó hír az, hogy ha ezek a nemzedékek kommunikálnak egymással, mindenki tanulhat mindenkitől olyasmit, amivel a Föld egy picit jobb hellyé tehető.