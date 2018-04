Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b815c159-190b-4715-90c5-8c951230c81b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve nem indított Spielberg-film olyan jól, mint a Ready Player One.","shortLead":"Tíz éve nem indított Spielberg-film olyan jól, mint a Ready Player One.","id":"20180402_Steven_Spielberg_letarolta_a_husvetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b815c159-190b-4715-90c5-8c951230c81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b308868-f670-470f-8b02-6e48752c9434","keywords":null,"link":"/kultura/20180402_Steven_Spielberg_letarolta_a_husvetot","timestamp":"2018. április. 02. 13:48","title":"Steven Spielberg letarolta a húsvétot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor...","id":"20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19570eef-02a8-49c3-8f7e-18f968aea31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","timestamp":"2018. április. 01. 12:30","title":"És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e43e7f-6b71-48de-82d2-6e5524ff64e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán kiderült, csak a Facebook oldalukat törték fel.","shortLead":"Aztán kiderült, csak a Facebook oldalukat törték fel.","id":"20180401_Egy_ropke_napra_ugy_tunt_embersegbol_jelesre_vizsgazott_az_ozdi_Fidelitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e43e7f-6b71-48de-82d2-6e5524ff64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6b753b-4948-4d9a-9f1b-29961677ca65","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Egy_ropke_napra_ugy_tunt_embersegbol_jelesre_vizsgazott_az_ozdi_Fidelitas","timestamp":"2018. április. 01. 18:54","title":"Egy röpke napra úgy tűnt, emberségből jelesre vizsgázott az ózdi Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse, a címvédő Real Madrid és a Juventus.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással Torinóban az elmúlt szezon két döntőse...","id":"20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dbc570-5127-47e9-83cf-0ce872330301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83105bae-56c7-4046-a034-7b320920337a","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Torinoban_folytatodik_a_tavalyi_donto","timestamp":"2018. április. 02. 12:35","title":"A statisztika alapján nehéz megtippelni, mi lesz a tavalyi BL-döntő \"visszavágóján\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","shortLead":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","id":"20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fe99e2-3628-498e-8ffa-16e4184f41f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2018. április. 01. 16:32","title":"Szeles, esős, de tavaszias idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk fényképeinket-","shortLead":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk...","id":"20180402_google_fotok_tippek_trukkok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cccea9-c947-422a-836c-b71d72b4e28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_google_fotok_tippek_trukkok","timestamp":"2018. április. 02. 10:20","title":"Apró trükkök, amelyeket megtehet a Google Fotók szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR. Ez többek között előírja azt is, meddig őrizhető meg egy felvétel, amit önről készít egy ipari kamera.","shortLead":"Kevesebb mint két hónap van hátra, míg április 25-én életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi szabályozása, a GDPR...","id":"20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8139ae3b-f3f5-462e-a064-5789912614b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_Jon_a_GDPR_bekamerazhatoe_a_telephely_rendelo_bolt","timestamp":"2018. április. 02. 14:00","title":"Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]