Magyar Péter a nyugodt erő, de hogy áll a kormányképességgel? – riport a Tisza kongresszusáról

Magyar Péter élete egyik legjobb beszédét tartotta szombaton a nagykanizsai arénában, a Tisza Párt második kongresszusán. Ha összehasonlítjuk a tavaly március 15-ei beszédével, mind technikailag, mind a mondanivaló tekintetében ég és föld különbség. Akkor lerítt róla az izgalom, meg-megdöccent a beszéde, hangszíne olykor a kellemetlen tartományba is kilengett. Most viszont egy gyakorlott és nyugodt szónok lépett a levegőtlen aréna színpadára, összefogott, kissé ugyan hosszú, de jól felépített, jó ritmusú beszéddel. Ahol kellett, rigmussal, vagy beszólással megnevettette, ahol kellett, meghatotta, sőt megénekeltette, és (legalábbis némán) meg is eskette közönségét.

A helyiek megszólításával kezdte ezúttal is, bátran, és ízlésesen vette elő a határmenti várossá lett Nagykanizsa életében is hatalmas törést jelentő Trianont, és persze előkerült a Megy a gőzös Kanizsára című, ezer módon átköltött dalnak ezúttal eredeti verziója is, egyebek mellett a vasutasnap tiszteletére. Innen nyitott ki az országos problémák felé, ahogy saját személyes politikai útjának felidézésével szólította meg az ország teljes lakosságát. Akik közül ismét leginkább a ma még Fidesz-szimpatizánsok felé tett befogadó gesztusokat.

Magyar Péter a Tisza nagykanizsai kongresszusán Reviczky Zsolt

Rogán Antal helyett, most Lázár volt a soros, akit a dualizmus kori Vasminiszterrel hasonlított össze: „Baross Gábor vasutat épített a köznek, míg Lázár János egy csinos kastélyt magának.” De feltűnően kevés szót vesztegetett ezúttal a korábbi beszédéiben még dominást kormánykritikára. Immár kilépett az ellenzéki sérelmi politizálásból, és kormányképes erőként pozícionálta magát. Amihez konkrét ígéretek is dukálnak. Ezekből nem volt hiány: nem is nagyon tehetett más, hiszen a Fidesz a három százalékos lakásvásárlási kölcsönnel valóságos ígéretbombát dobott le, ami sok százezer ember számára könnyíti meg a életet, még ha nem is feltétlenül azoknak, akiknek a leginkább szüksége lenne rá.