Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne. Ha azzal számol, hogy ezáltal kiváltja magát a gazemberek köréből, melyben vezető szerepet töltött be, kivásárolja magát a Jobbik plakátján említett lopós \"Ők\"-ből és bevásárolja magát a visszavevős \"Mi\"-be, akkor a saját érdekének megfelelően cselekszik.","shortLead":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne...","id":"20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ab341-a2b6-423a-a31f-c5f6c942085a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","timestamp":"2018. április. 04. 16:10","title":"Révész: Simicskát a börtönbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Forbes listáján új szereplő Sárosdi Lilla is.","shortLead":"A Forbes listáján új szereplő Sárosdi Lilla is.","id":"20180404_Orban_Rahel_is_ott_van_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ec9135-e275-4990-a2f4-919c6fe37057","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Rahel_is_ott_van_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_kozott","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Orbán Ráhel is ott van a legbefolyásosabb magyar nők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","shortLead":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","id":"20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb3560f-3629-4cbb-80c3-950fb8ff75c1","keywords":null,"link":"/sport/20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","timestamp":"2018. április. 04. 15:37","title":"Djokovic körül valami nagyon nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is beszerelhető változattal. Brutális erőt ígérnek.","shortLead":"A Core i9 chipet eddig csak asztali gépekbe szerelték a számítógépgyártók, de az Intel most kijött a laptopokba is...","id":"20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7d32ab-59da-4c96-acdc-2e70461034f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_intel_core_i9_processzor_laptop","timestamp":"2018. április. 04. 07:02","title":"Jó hír: jönnek a brutálisan gyors laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","shortLead":"A listán azt összesítették, hogy hogyan lehet megnyerni a sokakat ismerő embereket a Fidesz támogatására. ","id":"20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14267bd-687b-4f2b-bd61-c00cb50e8a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad996e3b-f9a4-481e-89bd-3b31cc80f182","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Kikerult_a_Fidesz_egy_listaja_amelyben_a_soproniakat_listazzak","timestamp":"2018. április. 05. 11:12","title":"Kikerült a Fidesz egy listája, amelyben a soproniakat listázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer brüsszeli központjában történt súlyos számítógépes hiba miatt. ","shortLead":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer...","id":"20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012cdc-1fa4-477f-a488-918f1ca3cd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","timestamp":"2018. április. 03. 17:46","title":"Baj van: összeomlott az európai légi közlekedés, gépek ezrei késnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész – szerinte – aktuálpolitikával foglalkozik, mert ebbe az egyháznak bele kell folynia. Az nem tetszik neki, ha a \"másik\", \"törésvonalon\" túli tábor véleményét képviseli.","shortLead":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész –...","id":"20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a78f8ae-0677-4ed5-a723-b689154660bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","timestamp":"2018. április. 04. 09:43","title":"Bayer belehúzott a Tv2-n: Az egyház vegyen részt a napi politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]