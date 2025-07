Kubatov Gábor már a kormányhoz tartozónak érzi a stadionokat, pedig azok közpénzből épültek

„Szerintem ő is tudja, hogy ez hozzánk tartozik, azt a kormányt kritizálja, aki megépítette azokat a stadionokat, meg azokat az intézményeket, ahol ő föllép, és hál’ Istennek, de nagyon sok pénzt keres” – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és pártigazgatója Facebook-videójában az MVM Dome-ról, ahol hamarosan fellép majd Azahriah.

A zenész korábban a Fidesz-szavazókról azt írta, hogy „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények”. Később a kijelentéséért elnézést kért, úgy fogalmazott, hogy elragadta az aljas indulat, ami éppen a polgári politizálás lehetőségét öli meg: a személyes hangvételt és a lekicsinylő stílust, a véglényezést pedig meghagyja Bayer Zsoltnak.

Kubatov Gábor – aki az FTC elnöke is – az MVM Dome esetében azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az „a Fradi vagyonkezelésében, egy német céggel közös üzemeltetésben működik.” Arra is kitért, hogy tehetségesnek tartja Azahriahot, akit egy jelenségnek tart, de egy „gyereknek” is.

A fideszes politikus hozzátette: a zenész nem biztos, hogy egy „réten” elérte volna ugyanezeket a sikereket.

Azahriah kijelentésére egyébként Dopeman, Nagy Feró és Pataky Attila is reagált.