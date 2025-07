Kemenesi Gábor szerint igenis veszélyes lehet az emberekre a Magyarországon használt szúnyogirtó szer

Kemenesi Gábor virológus ismét reagált a Corax-Bioner Zrt. szúnyoggyérítő szert gyártó cég vezérigazgatójának azon állítására, amely szerint nem is okoz fejlődési rendellenességet a Magyarországon is használt rovarírtó, a deltametrin hatóanyagú készítmény. Korábban éppen Kemenesi beszélt a vegyszerek káros hatásairól, erre reagálva igyekezett azokat megvédeni a vegyszert gyártó cég vezetője.

Kemenesi keddi közleménye szerint azonban a Corax-Bioner ügyvezetője valótlanságokat mond, a virológus állítja, hogy a deltametrin több tucat szakirodalmi folyóiratban megjelent kutatási eredmény szerint mérgező a fejlődő idegrendszerre, valamint magzati korban, születés után fejlődő korban és felnőtt korban is befolyásolja az idegrendszer normális működését melegvérű állatokban.

„A melegvérű állatok kísérletei ilyen formán a legközelebbi elérhető vizsgálati eredmények, hogy következtetéseket vonjunk le a lehetséges emberi hatásokról, így megdöbbenéssel olvastam azt a könnyelmű és valótlanságokkal tarkított nyilatkozatot, amellyel próbálják aláásni az aggodalomra okot adó tudományos eredmények jelentőségét” – írja Kemenesi.

Korábban a szúnyogirtó szert gyártó cég vezetője elmondta, hogy kis mennyiségű deltametrint használnak fel, ami a mezőgazdasági alkalmazás kb. egytizede, évente néhány alkalommal egy-egy területen. Szerinte minden EU-s és hazai hatóság paramétereinek és előírásainak megfelelnek, ám Kemenesi most azt állítja, hogy a gyérítésért felelős konzorcium megkapta azokat a tudományos adatokat, amelyek igazolják, hogy az emberi szervezetre potenciálisan káros anyagról van szó, azonban ezt a cég elmulasztotta megtekinteni.

„Ez véleményem szerint súlyos szakmai hiba, hiszen ezek a vállalkozók felelnek a szer kijuttatásáért” – tette hozzá a virológus, aki állítja, hogy az említett szer ugyan engedélyezve van az EU területén, ám az országok döntő többsége szigorúan szabályozza a kijuttathatóságot.

„Magyarországon, virológiai, toxikológiai, ökológiai és egészségügyi gázmester szakemberek is értetlenül állnak a túlhasználat előtt, melynek az elmúlt évtizedben számos szakmai konferencián és fórumon hangot is adtunk” – írta Kemenesi, aki szerint a Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesületének elnöke anyagilag is érdekelt a hazai szúnyoggyérítésben, ezért elképzelhető, hogy problémás az ő szakmai objektivitása ebben a kérdésben.

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumában is készültek olyan kutatások, amelyben a szakemberek a genetikai mutációt vizsgálták rovarirtó szerek használatakor – ennek eredményeire hivatkozva a virológus állítja, hogy a hazai irányelvek szerint a gyérítést végző vállalkozóknak kötelességük felhagyni az említett szer használatával.

Kemenesi Gábor: Veszélyes lehet a magzatokra a szúnyoggyérítéskor Magyarországon használt szer Aki aggódik, az ajánlására hallgatva ne menjen ki a szabadba gyérítés alatt.

Nyitókép: Olivier Marin / AFP