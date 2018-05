Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","shortLead":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","id":"20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbd033-62aa-4b92-b2a5-307ca4978926","keywords":null,"link":"/kkv/20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","timestamp":"2018. április. 29. 18:26","title":"Egy magyar találmánynak köszönhetően világíthatnak a növények a sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gabonban.","shortLead":"Gabonban.","id":"20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782d6d1-b303-4bad-907e-50fcb359fd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","timestamp":"2018. május. 01. 08:15","title":"Van úgy, hogy az alkotmánybíróság lemondatja a miniszterelnököt és feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e","c_author":"","category":"elet","description":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","shortLead":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","id":"20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ca220-28fe-4b43-ac24-53bf5592a5f4","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","timestamp":"2018. április. 29. 13:22","title":"Kugligolyóként ütötte ki a delfin a szörföst - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]