[{"available":true,"c_guid":"16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél kényelmesebbé tették a használatát.","shortLead":"Az Opera fejlesztői a funkciók tekintetében nem találták fel újra a mobilos böngészőt, de minden eddiginél...","id":"20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f6cdc2-6755-4bcc-85e1-385749f6a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7eca7-f8b5-4f76-b45b-edca78c1dffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_opera_touch_andorid_bongeszo","timestamp":"2018. május. 02. 20:03","title":"Töltse le, hasznos lehet: itt az Opera titokban készült új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti válasz közben már meg is szólal a kaputelefon. A rendelkezésre álló egy órában viszont a pszichológus minden figyelme a miénk – még a gyors tízórai java is a tányéron marad, amit válaszadás közben akart elfogyasztani. Ha egy interjút ilyen komolyan vesz, aligha túloz, amikor a sikere titkát az érdeklődő természetében keresi.



","shortLead":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti...","id":"hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467439-cf97-4e2d-a698-47ae2d67f422","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","timestamp":"2018. május. 03. 12:04","title":"„Annyi a feszültség, hogy sokan kiéhezve várják, mire lehet ráugrani” – Interjú dr. Almási Kittivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében, amelyet a világhírű brit elméleti fizikus halála után mutatott be a Cambridge-i Egyetem a héten.","shortLead":"Az univerzum jóval egyszerűbb annál, mint azt eddig hitték – állítja Stephen Hawking utolsó tudományos értekezésében...","id":"20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a7f9e7-c5c6-4161-b0af-6e3042d76b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_zsebuniverzumokrol_ertekezett_utolso_munkajaban_stephen_hawking","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Zsebuniverzumokról értekezett utolsó munkájában Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői jogosultak.","shortLead":"A pécsi Varga Csaba kapta idén a nemzetközi Ray Kroc Díjat, amelyre a gyorsétterem-lánc legjobb étteremvezetői...","id":"20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436b2294-0499-4104-b6d1-df9f2d981543","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Egy_magyar_is_bekerult_a_vilag_legjobb_McDonalds_etteremvezetoi_koze","timestamp":"2018. május. 03. 16:20","title":"Egy magyar is bekerült a világ legjobb McDonald's étteremvezetői közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt a dögtelepet, ahova elpusztult lovának tetemét elszállították, és embertelen módon megnyúzták, megcsonkították.","shortLead":"Egy borzalmas videó futott körbe még csütörtökön este, ahol egy füzesgyarmati lovas teljesen kiborulva mutatja meg azt...","id":"20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c486673-48bb-4a9b-b4a5-89158865d6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94321d8f-bff4-45ff-9f6f-3a162b24601c","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Mar_feljelentest_is_tettek_a_versenylo_tetemenek_megcsonkitasa_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Őrizetlen dögtelepre vittek bukása után egy versenylovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]