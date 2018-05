Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi vezérigazgató a külföldi terjeszkedési stratégiáért felel majd.","shortLead":"Az eddigi vezérigazgató a külföldi terjeszkedési stratégiáért felel majd.","id":"20180510_Meszaros_Kinga_lett_a_Central_Mediacsoport_vezerigazgatoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac5500-0546-4856-939b-cfcd0e8b4761","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Meszaros_Kinga_lett_a_Central_Mediacsoport_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. május. 10. 14:23","title":"Mészáros Kinga lett a Central Médiacsoport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","shortLead":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","id":"20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44565028-e036-4af3-9f18-dffc1761ef64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","timestamp":"2018. május. 09. 11:35","title":"Ragadós baleset: több tonna csokoládé borult egy lengyel autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5820acb-3d73-4b72-9bc6-e291e230ec86","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","timestamp":"2018. május. 09. 15:09","title":"A kutyapárt jelöltje kapta el kedden Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","shortLead":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","id":"20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701f399e-f7ed-4dd7-ba68-3f2e387ccb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2018. május. 11. 10:47","title":"Tarlós a Hír TV-ben égette Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","shortLead":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","id":"20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4786eda1-feb1-457a-bc31-94a0a331796e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","timestamp":"2018. május. 10. 09:11","title":"Új terminál épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","shortLead":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","id":"20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee884b0-bc70-4c63-a7c2-323d020aaa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","timestamp":"2018. május. 10. 09:26","title":"A kínai autókoppintás soha nem érhet véget? Itt az újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","shortLead":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","id":"20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5bd68-802b-4511-9722-fabdd8a2028b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","timestamp":"2018. május. 11. 08:24","title":"264 km/h végsebességű a most debütált leggyorsabb Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","shortLead":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","id":"20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11686928-ec15-458a-af35-38e57be71d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","timestamp":"2018. május. 10. 10:28","title":"Mint egy tank: sebességrekorder gőzmozdonyt fotóztunk Solymárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]