[{"available":true,"c_guid":"5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","shortLead":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","id":"20180513_ferrari_superfast_autobahn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be025d1-4bfd-4391-9b5f-6a361bcee838","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_ferrari_superfast_autobahn","timestamp":"2018. május. 13. 09:47","title":"Tényleg Superfast az új Ferrari: 320-szal szalad az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","shortLead":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","id":"20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36219ee-42d2-4b54-b41a-a60577a6d73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","timestamp":"2018. május. 12. 14:40","title":"Zseniális paródia készült arról, hogy valójában mire használjuk majd a Google digitális asszisztensét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","shortLead":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","id":"20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a8f3e-4e29-4b60-ba39-243400915ad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","timestamp":"2018. május. 12. 14:18","title":"Top vezetők buktak bele a Nike-nál a nők diszkriminálásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava szerint sok újságíró menekülne a szerkesztőségekből, de vidéken szinte lehetetlen nem kormánypárti médiumnál elhelyezkedni.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava...","id":"20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cedb870-91df-4607-ba9b-dd83a386e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Bezuhantak a Mészáros-lapok, vidéken sem kell annyira a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b49d3-2be4-4e22-a12f-f042521c3953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cannes-ban Kendall Jenner nem vitte túlzásba az anyaghasználatot.","shortLead":"Cannes-ban Kendall Jenner nem vitte túlzásba az anyaghasználatot.","id":"20180512_Ennel_pucerabb_ruha_nincs_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74b49d3-2be4-4e22-a12f-f042521c3953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3671df-56f0-4741-951f-283761d561e1","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Ennel_pucerabb_ruha_nincs_is","timestamp":"2018. május. 12. 08:27","title":"Ennél pucérabb ruha nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","shortLead":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","id":"20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644e8a5-3698-4546-a2bc-e1d872d0c356","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","timestamp":"2018. május. 12. 17:25","title":"Vigyázzon vásárlásnál! Valaki szennyezi az UHT tejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]