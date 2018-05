Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","id":"20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327a663-f474-4194-bc4d-17cf52e73e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. május. 15. 15:21","title":"Zöld forradalom: Magyarországot is letámadják az elektromos és hibrid autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok nem lehetnek ellentétesek a belső piaci szabadságjogokkal.","shortLead":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok...","id":"20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee147fcc-5d18-4683-9515-1543ca97cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","timestamp":"2018. május. 16. 12:44","title":"Most oktatásügyben kapott komoly bírálatot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek a jeruzsálemi amerikai nagykövetség megnyitása előtt, vasárnap tartott ünnepségen.","shortLead":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek...","id":"20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1904a7c8-74cc-42b2-b4c5-fe8d95bc642c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","timestamp":"2018. május. 16. 17:12","title":"Magyarországról is hazarendelték a palesztin nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d495ce6-d597-45af-8ee7-b4b3fe8df6a5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző Duke Bluebeard, azaz Lukács Á. D. 2016-os bemutatkozó nagylemeze után most két új dalt ad ki, melyeket először itt, a hvg.hu hallhatja a közönség.","shortLead":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző...","id":"20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d495ce6-d597-45af-8ee7-b4b3fe8df6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7172d1-9494-4882-9c6d-753cab15f42e","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"„Életem eddigi legnagyobb lavinája” – Duke Bluebeard dupla dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ők is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó helyhiányt.","shortLead":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ők is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó...","id":"20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be3bb95-efa4-4eb2-b8cd-c6a0207e501b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","timestamp":"2018. május. 17. 12:38","title":"Észbekapott a világ legsűrűbben lakott országa, nem rombolják le a házaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány huszonéveseket vállalkozásra ösztönző programja. Sokan lelkesen bele is vágtak, üzleti tervek gyártottak, önfenntartó vállalkozók lettek, de úgy érzik, cserébe helyben futtatták őket – így többen közülük kitálaltak a hvg.hu-nek. Varga Mihály tavaly megoldást ígért, és kirúgta a döcögő program egyik felelősét, ha azóta is gond van, az több mint kínos a minisztériumnak. Így ezúttal másfél hónapja inkább titkolják, végül hányan és hogyan kapták meg a beígért támogatást.","shortLead":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány...","id":"20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b77afe-1a44-4cb5-a276-804be08acab6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","timestamp":"2018. május. 16. 06:30","title":"Ingyenmilliókat ígérnek, de jól megszívod – így támogassa a bizniszed az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch játssza a Brexitért kampányoló Dominic Cummingst a brit Channel 4 televízió dokudrámájában.","shortLead":"Benedict Cumberbatch játssza a Brexitért kampányoló Dominic Cummingst a brit Channel 4 televízió dokudrámájában.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_a_Brexitrol_szolo_dokudramaban_szerepel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8913097-78de-48f7-9b80-40c525ad3e67","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_a_Brexitrol_szolo_dokudramaban_szerepel","timestamp":"2018. május. 17. 12:00","title":"Benedict Cumberbatch a Brexitről szóló dokudrámában szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]