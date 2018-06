Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a906354e-5540-4328-ad56-da84e7cdeaa2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A kínai miniszterelnök 1985-ben Kornai János érveivel indult harcba a gazdasági reformokért – idézi fel a Harvard University Press kiadásában nemrég megjelent könyvében az egyetem fiatal oktatója, a múlt héten Budapesten előadó Julian Gewirtz.","shortLead":"A kínai miniszterelnök 1985-ben Kornai János érveivel indult harcba a gazdasági reformokért – idézi fel a Harvard...","id":"201824__julian_gewirtz__kornai_janosrol_akinai_reformokrol__nyugati_nyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a906354e-5540-4328-ad56-da84e7cdeaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab6bed4-ce16-45a7-b10a-e1ba987ca6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824__julian_gewirtz__kornai_janosrol_akinai_reformokrol__nyugati_nyitas","timestamp":"2018. június. 17. 15:00","title":"Amikor Kornai János celeb lett Kínában...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőmotoros sérültet látott el. Utána már nem találta a pénztárcáját.","shortLead":"A mentőmotoros sérültet látott el. Utána már nem találta a pénztárcáját.","id":"20180616_Munka_kozben_loptak_el_egy_mentos_penztarcajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88513-923a-4623-aca8-3e9e2e331a0b","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Munka_kozben_loptak_el_egy_mentos_penztarcajat","timestamp":"2018. június. 16. 15:30","title":"Munka közben lopták el egy mentős pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e939315-a6fa-48e5-b8d9-7e663d767b3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler és Cristiano Ronaldo. Mi a közös ebben a négy labdarúgóba? Mindannyian betaláltak négy világbajnokságon. ","shortLead":"Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler és Cristiano Ronaldo. Mi a közös ebben a négy labdarúgóba? Mindannyian betaláltak négy...","id":"20180616_Elitklubhoz_csatlakozhat_ma_Tim_Cahill","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e939315-a6fa-48e5-b8d9-7e663d767b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac9f1fd-f6f6-45bd-8907-114893ac4339","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Elitklubhoz_csatlakozhat_ma_Tim_Cahill","timestamp":"2018. június. 16. 11:29","title":"Elitklubhoz csatlakozhat ma Tim Cahill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát egyesek korszakalkotónak találták, mások kizárták, hogy a jelen zenéje lehetne.","shortLead":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát...","id":"201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d58d-e0c3-410d-af38-9418b7d6647a","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Bartók, egy olasz megmentő és az ostromlott vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","shortLead":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","id":"20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7761b93-6178-41b3-8b16-d76f8fc4b063","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","timestamp":"2018. június. 16. 19:16","title":"Közúti ellenőrzésen bukott le a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]