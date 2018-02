[{"available":true,"c_guid":"03c47527-731a-414f-b7c3-92327b34d4d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zalaegerszegen ellenzéki kezdeményezésre a Fidesz több képviselője is megszavazta, hogy a kormánytól kikérjék az Európai Unió csalásellenes hivatalának jelentését és kormánytól, és azt nyilvánosságra hozzák. Aztán a fideszesek rájöttek, hogy ez így nem lesz jó, így csütörtökön máris új szavazás jön.","shortLead":"Zalaegerszegen ellenzéki kezdeményezésre a Fidesz több képviselője is megszavazta, hogy a kormánytól kikérjék...","id":"20180207_Fideszesek_is_kihatraltak_Orban_vejenek_volt_cege_mogul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c47527-731a-414f-b7c3-92327b34d4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0d0736-48fc-499d-97af-a84a8a0c8aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_Fideszesek_is_kihatraltak_Orban_vejenek_volt_cege_mogul","timestamp":"2018. február. 07. 15:16","title":"Fideszesek is kihátráltak Orbán vejének volt cége mögül, de lett is nagy riadalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f389e4db-6fbf-43b8-82d0-6982d4009256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a felismerést a #metoo-kampánynak köszönik.","shortLead":"És a felismerést a #metoo-kampánynak köszönik.","id":"20180207_Nehany_francia_ferfi_elismerte_hogy_haszonelvezoje_a_szexizmusnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f389e4db-6fbf-43b8-82d0-6982d4009256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebace1ba-ede7-40bc-aa60-5120eb13dc83","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Nehany_francia_ferfi_elismerte_hogy_haszonelvezoje_a_szexizmusnak","timestamp":"2018. február. 07. 11:10","title":"Néhány francia férfi elismerte, hogy haszonélvezője a szexizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb hátrány érheti ezután a magyar vásárlókat is a több webáruházból ismerős földrajzi korlátozás miatt. Az új uniós szabályozásnak köszönhetően az interneten vásárlók jobb hozzáférést kapnak más országokból származó termékekhez és szolgáltatásokhoz. A bankkártyákat sem lehet majd elutasítani magyar mivoltuk miatt.","shortLead":"Kevesebb hátrány érheti ezután a magyar vásárlókat is a több webáruházból ismerős földrajzi korlátozás miatt. Az új...","id":"20180208_online_vasarlas_foldrajzi_korlatozasok_eu_unios_szabaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22fbc8f-a58d-45a0-9880-a13da6ef8f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_online_vasarlas_foldrajzi_korlatozasok_eu_unios_szabaly","timestamp":"2018. február. 08. 07:02","title":"Brüsszel lebontja az EU határait – de még ne kiáltson Sorost, egyelőre csak az internetes vásárlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e479231-145c-4e86-92b8-c413d9c76244","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nyilvánosság számára készült felsorolás felületes, a titkos záradékban viszont ott lehetnek az amerikai elnökválasztást befolyásolni próbáló oroszok nevei – olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"A nyilvánosság számára készült felsorolás felületes, a titkos záradékban viszont ott lehetnek az amerikai...","id":"20180208_Az_oroszamerikai_parharcban_az_ellensegek_listaja_sem_az_aminek_latszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e479231-145c-4e86-92b8-c413d9c76244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e310a-897f-446e-a3da-a726acb1c86b","keywords":null,"link":"/vilag/20180208_Az_oroszamerikai_parharcban_az_ellensegek_listaja_sem_az_aminek_latszik","timestamp":"2018. február. 08. 11:25","title":"Az orosz-amerikai párharcban az ellenségek listája sem az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jutott belőle neki is, meg a turnéit bonyolító cégnek is.","shortLead":"Jutott belőle neki is, meg a turnéit bonyolító cégnek is.","id":"20180207_Rettenetesen_sok_penzt_keresett_turnejan_Adele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b34b303-61a4-4fcc-9855-dd5a2c38f7a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Rettenetesen_sok_penzt_keresett_turnejan_Adele","timestamp":"2018. február. 07. 16:27","title":"Rettenetesen sok pénzt keresett turnéján Adele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0707eb7e-0522-4495-abe4-09b658f9c4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve bujkált a hatóság elől, most a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének bevonásával fogták el.","shortLead":"Két éve bujkált a hatóság elől, most a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének bevonásával fogták el.","id":"20180207_tekesek_csaptak_le_a_tobbszorsen_korozott_napkorira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0707eb7e-0522-4495-abe4-09b658f9c4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaf98d2-54d3-4795-96de-99c9f7f11cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_tekesek_csaptak_le_a_tobbszorsen_korozott_napkorira","timestamp":"2018. február. 07. 16:13","title":"TEK-esek csaptak le a többszörösen körözött napkorira – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri vár felújításának második ütemével. ","shortLead":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri...","id":"20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945666b7-a607-4bba-a71f-9fc8cd5c3be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","timestamp":"2018. február. 09. 08:49","title":"Magyar Nemzet: Trükköktől hemzsegnek az egri vár felújításának papírjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetései szakember is elemezte az amerikai tőzsdék hétfői bezuhanását. ","shortLead":"A befektetései szakember is elemezte az amerikai tőzsdék hétfői bezuhanását. ","id":"20180207_Zsiday_Viktor_Ez_a_panik_inkabb_egy_uj_trend_kezdete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff2b563-011b-46c5-a219-1180a5c332d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_Zsiday_Viktor_Ez_a_panik_inkabb_egy_uj_trend_kezdete","timestamp":"2018. február. 07. 17:30","title":"Zsiday Viktor: \"Ez a pánik inkább egy új trend kezdete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]