[{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel. Az, hogy valamelyik jelölt visszalépjen a másik javára, szinte kizárt – ez a Fidesz centrális erőterének a lényege.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel...","id":"20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af28e9-cde7-4209-a982-ae25672813ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 26. 09:51","title":"Ha Szolnokon csak egy kihívó lenne, megszorongatható a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még érzékenyebben érintheti.","shortLead":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még...","id":"20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822840a-4f95-4e02-8205-b093f8a066c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","timestamp":"2018. március. 26. 21:46","title":"A csengeri nő ügyvédje szerint van egy súlyosabb dokumentum Kósa Lajosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","shortLead":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","id":"20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9debfd-b765-4985-8868-d38f57a7a20b","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","timestamp":"2018. március. 26. 10:46","title":"Demeter Márta beperelte a Honvédelmi Minisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.","id":"20180326_Reagalt_az_MKB_a_Magyar_Nemzet_penzmosasrol_szolo_cikkere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422ac43-5914-4e81-8a99-3fb23878c09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Reagalt_az_MKB_a_Magyar_Nemzet_penzmosasrol_szolo_cikkere","timestamp":"2018. március. 26. 13:29","title":"Reagált az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","shortLead":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","id":"20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36895ffa-70aa-4206-befd-5a8cdfa56066","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","timestamp":"2018. március. 26. 13:56","title":"Megdöbbentő felvétel: a nőstény testéből táplálkoznak a hím mélytengeri ördöghalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most...","id":"20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb7607-5555-484d-86d6-4b94aa5e858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","timestamp":"2018. március. 26. 20:30","title":"Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Énekel benne Varga Miklós és Palcsó Tamás is.



","shortLead":"Énekel benne Varga Miklós és Palcsó Tamás is.



","id":"20180326_Trianonrockoperat_rendez_Koltay_Gabor_a_Hosok_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c8cafb-343c-4f23-9594-ac5f0a3fd9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba41839d-9b3c-4df9-b944-5fbd7e289c15","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Trianonrockoperat_rendez_Koltay_Gabor_a_Hosok_teren","timestamp":"2018. március. 26. 11:16","title":"Trianon-rockoperát rendez Koltay Gábor a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában a külföldiek korlátozás nélkül szerezhessenek földet.","shortLead":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában...","id":"20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817aded-785c-476e-9d0f-2c5ea8ec5dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","timestamp":"2018. március. 26. 21:50","title":"Lázár: A Fidesz többet tett a magyar gazdákért, mint bárki más az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]