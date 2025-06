Fityeházán OTP-s, Csökölyön MBH-s lesz az ATM – itt a lista, melyik banknak hova kell automatát telepíteni

Éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, amely megszabja, melyik településre melyik banknak kell bankjegykiadó automatát telepíteni.

A készpénzhasználatért valamiért nagyon rajongó, azt alkotmányba is foglaló kormány idén tavasszal döntött úgy, hogy minden településre kötelező lesz ATM-et telepíteni, és ennek költségeit a bankokra hárítja. Az elhatározást végül kissé kilúgozták: egy korábbi kormányinfón kiderült, hogy idén csak az 1000 fő feletti települések kapnak ilyen eszközt, az 500–1000 fő közötti kistelepülések majd csak jövőre kerülnek sorra.

A rendeletben a telepítendő ATM-eket meghatározott szempontok alapján osztották fel a bankok között, hogy igazságosabb legyen, így:

ötödrészt a pénzforgalmi – fizetési számlára történő készpénzbefizetések és onnan történő kifizetések – szolgáltatások díjából származó bevételeiket,

30 százalékban az általuk kibocsátott bankkártyák számát,

tizedrészt az általuk vezetett fizetési számlák számát,

15 százalékban az forint betétek számát,

negyedrészt a bank mérlegfőösszegét vették figyelembe.

A Magyar Közlöny oldalán (a 4980. oldaltól) elérhető listát a Bankmonitor gyűjtötte ki, de jelezték, hogy ez még nem feltétlenül a végleges lista, mivel a bankok, ha akarnak cserélhetnek egymás között, közösen is állíthatnak fel automatát, de át is vállalhatják egymástól. Ezt jelenteniük is kell az MNB felé.

A listából első blikkre látható hogy a legtöbb automata telepítését az OTP-re és a MBH-ra testálták:

CIB Bank

Tokod, Hajdúbagos, Csókakő, Gyúró, Nagybajcs, Szárföld, Egerág, Királyegyháza, Makkoshotyka, Mátramindszent, Káva, Túrricse, Pápakovácsi, Abasár, Bátya, Kaposszekcső, Nádasd, Máza, Nagylók, Serényfalva, Horvátzsidány, Szabadszentkirály, Alsóberecki, Nyírlövő, Ete, Erdőtarcsa, Mány, Farkaslyuk, Tiszatenyő, Vasszécseny, Borota, Hejőkeresztúr, Isztimér, Takácsi, Vassurány, Borsfa, Vadna, Mersevát, Tornyosnémeti, Szomód, Dávod, Kübekháza, Acsa, Nagykamarás, Tardona, Tiborszállás, Csörötnek, Nikla, Bodony, Nagyar, Pécsely, Nagytevel.

Erste Bank

Győrszemere, Csór, Kőszárhegy, Kőröshegy, Somogysárd, Nyíribrony, Nagysimonyi, Nemesszalók, Marcaltő, Penyige, Homokbödöge, Sajóivánka, Egyházashollós, Jászjákóhalma, Úrkút, Pusztamonostor, Neszmély, Kislőd, Varbó, Boldogkőváralja, Uraiújfalu, Ostffyasszonyfa, Aldebrő, Győrvár, Imrehegy, Bár, Megyaszó, Tar, Ozora, Kutas, Tenk, Sajóhídvég, Magyarbóly, Bodrogolaszi, Csikóstőttős, Nagyút, Epöl, Salomvár, Zimány, Balatonkeresztúr, Anarcs, Tiszajenő, Etes, Tarany, Dad, Tiszakerecseny, Rakaca, Felsőrajk, Balatonőszöd, Garabonc, Piliny, Semjénháza, Kimle, Pátka, Papkeszi, Áporka, Igrici, Rábatamási, Beszterec, Söpte, Mindszentgodisa, Alsónána, Dör, Simaság, Jobaháza, Arnót, Taktaszada, Kisapostag, Tiszatelek, Gérce, Kaposszerdahely, Osli, Kenyeri, Gyód, Bolhó, Hercegkút, Felsőpetény, Malomsok, Apagy, Gégény, Mátraszőlős, Ugod, Taktakenéz, Berente, Rátka, Vokány, Jánd, Felsőtelekes, Lak, Nick, Bezi, Városföld, Fábiánháza, Monok, Boconád, Parasznya, Várvölgy, Nemesbikk, Nadap, Jászágó, Máriahalom, Csobaj, Bálványos, Máriakéménd.

Gránit Bank

Gyöngyössolymos, Süttő, Fülöp, Sé, Vajdácska, Szuhogy, Felsőlajos, Sóshartyán, Bársonyos, Egyházaskozár, Hosszúpereszteg, Tiszamogyorós, Tófalu.

K&H Bank

Vámosszabadi, Mérk, Rimóc, Dejtár, Bocfölde, Őrhalom, Dág, Pirtó, Boba, Tiszagyulaháza, Jéke, Nemesvid, Vasboldogasszony, Karácsond, Kék, Csólyospálos, Gyarmat, Rohod, Görgeteg, Kisar, Badacsonytördemic, Pölöske, Egyházasgerge, Siójut, Sátorhely, Kerta, Pócsmegyer, Farád, Hernádkak, Pély, Gerjen, Tépe, Aparhant, Pakod, Kunpeszér, Lónya, Ácsteszér, Tiszaadony, Érsekhalma, Sárkeresztúr, Nyírvasvári, Mezőtárkány, Nagykarácsony, Alsószentmárton, Szentpéterszeg, Vállaj, Bernecebaráti, Úny, Mihályháza, Sorkifalud, Felsőnána, Ura, Szárliget, Csomád, Szerep, Sárszentágota, Végegyháza, Penészlek, Fertőhomok, Baktakék, Karmacs, Magyaregregy, Acsád, Jákó, Dunatetétlen, Konyár, Váchartyán, Kaposfő, Balatonendréd, Inke, Örményes, Mogyorósbánya, Vajta, Püspökszilágy, Fácánkert, Zemplénagárd, Nagypáli, Rábacsanak, Szurdokpüspöki, Soponya, Alsóvadász, Csabdi, Hencida, Galgagyörk, Versend, Nemesdéd, Dunaszentbenedek, Értény, Nemesgörzsöny, Abaújkér, Pusztamagyaród, Pilisszentkereszt, Tényő, Pusztaföldvár, Bánhorváti, Halimba, Dorogháza, Bihartorda, Sormás, Rábagyarmat, Mórágy, Nagyveleg, Cserkút, Lázi, Nyírcsaholy, Nagyfüged, Vitnyéd, Egercsehi, Kömlőd, Mezőlak, Nagyszokoly, Berkesz, Almáskamarás, Alsónemesapáti, Csegöld, Sárkeszi, Vámosatya.

MagNet Bank

Sárosd, Rád, Kisgyőr, Pusztaszer, Paszab, Felsőnyék, Rábapordány, Nábrád, Hegyfalu, Tarnabod, Rozsály, Csömödér, Erdőhorváti.

MBH Bank

Hernádnémeti, Pilisjászfalu, Nógrádmegyer, Fertőszéplak, Iván, Hernádvécse, Szentpéterúr, Zichyújfalu, Külsővat, Medina, Ivánc, Taktabáj, Rétalap, Hort, Nyírkáta, Sály, Novaj, Csákberény, Vásárosdombó, Hobol, Tiszaszalka, Tornanádaska, Feketeerdő, Királd, Pátyod, Lovas, Pilisszántó, Nagyszentjános, Olaszliszka, Magyarpolány, Szabolcsbáka, Váncsod, Gulács, Újrónafő, Váralja, Becsvölgye, Mecsér, Oszkó, Pusztaszentlászló, Kocsord, Ikrény, Vaszar, Rezi, Lovászi, Pusztamérges, Vácegres, Dunafalva, Barbacs, Szilsárkány, Borsodivánka, Szajla, Dencsháza, Kosd, Zagyvaszántó, Szatmárcseke, Istenmezeje, Gyöngyösfalu, Berzék, Zalaszántó, Újtikos, Somogyaszaló, Rudolftelep, Abaliget, Hevesaranyos, Peresznye, Kistokaj, Márkó, Csokonyavisonta, Verseg, Pázmándfalu, Cered, Újudvar, Csajág, Várgesztes, Mikebuda, Ferencszállás, Vértestolna, Birján, Tunyogmatolcs, Besnyő, Ormosbánya, Mezőszentgyörgy, Nagyrécse, Györköny, Nógrádsáp, Gemzse, Attala, Geszt, Tisztaberek, Györe, Kőkút, Ónod, Mátraverebély, Szűcsi, Mártély, Nagykereki, Nagylózs, Patak, Laskod, Patvarc, Jásd, Pári, Sárpilis, Pörböly, Buj, Atkár, Nagysáp, Tarnazsadány, Szirák, Szentpéterfa, Újkenéz, Ordacsehi, Harkakötöny, Nemti, Vécs, Csaroda, Nyalka, Mocsa, Markaz, Tiszapalkonya, Kölcse, Detk, Újpetre, Mezőkomárom, Szajk, Tiszaigar, Dáka, Szabás, Kovácsvágás, Selyeb, Nagydobos, Majosháza, Vilmány, Timár, Bogád, Bakonynána, Pókaszepetk, Újcsanálos, Bő, Egerfarmos, Szamossályi, Kispalád, Nyírderzs, Alattyán, Ököritófülpös, Szabolcsveresmart, Makád, Nagybánhegyes, Somogyudvarhely, Zalavár, Berkesd, Búcsúszentlászló, Alacska, Nekézseny, Szátok, Rásonysápberencs, Tiszabő, Tác, Ludányhalászi, Daruszentmiklós, Eperjeske, Csököly, Egyházasfalu, Magyargéc, Karancsberény, Csikéria, Rákóczibánya, Sümegcsehi, Somogyfajsz, Csány, Tiszanagyfalu, Szügy, Homokmégy, Tótszerdahely, Kázsmárk, Fülöpháza, Szabadhídvég, Drávaszabolcs, Csobád, Kemenesszentpéter, Golop, Székelyszabar, Jászdózsa, Pálmonostora, Báta, Jenő, Nyírcsászári, Kisbajcs, Uszód, Hejőszalonta, Miháld, Perenye, Vezseny, Vérteskethely, Karos.

Raiffeisen Bank

Ópályi, Ősi, Sajóörös, Köröm, Kocsola, Újléta, Sarród, Kemenesmagasi, Gógánfa, Tarhos, Himod, Pálosvörösmart, Tapsony, Nyírmeggyes, Győrladamér, Tiszakanyár, Bágyogszovát, Juta, Feldebrő, Mátraszele, Zalaszentbalázs, Csengerújfalu, Kömpöc, Gyulakeszi, Terem, Erdőkürt, Prügy, Lábod, Gyöngyösoroszi, Esztár, Kismarja, Székely, Rédics, Csécse, Kaposújlak, Gamás, Botpalád, Mike, Nagygyimót, Domony, Vértesacsa, Bükkaranyos, Pusztazámor, Szomor, Újkér, Gutorfölde, Darány, Nyírpilis, Alsónyék, Fertőendréd, Magyarhertelend, Markotabödöge, Mezőzombor, Csökmő, Karancsalja, Szeremle, Tiszaszentmárton, Dormánd, Borsosberény, Bakonyszentkirály, Csokvaomány, Kunbaracs, Nógrádkövesd, Kokad, Tiszarád.

UniCredit Bank

Baj, Harsány, Jásztelek, Balatonfőkajár, Fülöpjakab, Zalaszentiván, Tolnanémedi, Sopronhorpács, Osztopán, Som, Vát, Kapoly, Paloznak, Kisláng, Piricse, Pócspetri, Pilisszentlászló, Mezőcsokonya, Sajóecseg, Girincs, Borsodbóta, Dunaszentpál, Tereske, Kéty, Tiszaladány, Tüskevár, Naszály, Apostag, Kápolna, Magyarcsanád, Bakonszeg, Gelse, Püspökmolnári, Vereb, Berkenye, Dóc, Galgaguta, Nagybörzsöny, Mezőpeterd, Bekecs, Gyulaháza, Átány, Bénye, Sokorópátka, Sárszentlőrinc, Annavölgy, Sáp, Kóspallag, Vámosújfalu, Öttömös, Csapod, Kálmáncsa.

OTP Bank

Sajókaza, Kántorjánosi, Katymár, Kunbaja, Pápateszér, Egervár, Mezőörs, Tés, Gölle, Somogysámson, Csengersima, Bakonytamási, Alsóújlak, Érsekcsanád, Jobbágyi, Kincsesbánya, Nagyberki, Vizslás, Káld, Homokszentgyörgy, Gacsály, Borzavár, Zalabér, Tófej, Mezősas, Hont, Kesztölc, Jászfelsőszentgyörgy, Tarnaméra, Nagyberény, Rém, Kurd, Erk, Kapospula, Káptalanfa, Cserhátsurány, Kisdorog, Ragály, Gelej, Kóny, Rózsaszentmárton, Petneháza, Újszentmargita, Ecseg, Tabajd, Zalaszentmihály, Gyulaj, Keszeg, Babarc, Hevesvezekény, Somlószőlős, Alsószentiván, Úrhida, Szentkirály, Görcsöny, Kővágószőlős, Szalánta, Egerszólát, Gyékényes, Domaháza, Papos, Öregcsertő, Nógrádsipek, Bátorliget, Töttös, Szakoly, Aszaló, Sárkeresztes, Egyházasrádóc, Bánréve, Szalaszend, Mohora, Nyírparasznya, Gánt, Bakonyjákó, Eszteregnye, Moha, Kishartyán, Vál, Tyukod, Nárai, Nagyvarsány, Endrefalva, Beloiannisz, Nyírtét, Felsődobsza, Litke, Kisfalud, Kökény, Sümegprága, Kőszegszerdahely, Szigetszentmárton, Alap, Varsány, Dédestapolcsány, Balogunyom, Tiszasas, Nagytálya, Szin, Szenna, Csénye, Erdőkövesd, Bucsu, Hidvégardó, Győrújfalu, Nyírgyulaj, Sajókeresztúr, Márianosztra, Komoró, Olaszfalu, Bárna, Mórichida, Somogyszentpál, Ölbő, Nagybárkány, Zalabaksa, Cirák, Ágfalva, Encsencs, Dunaegyháza, Pusztavacs, Bárdudvarnok, Regöly, Mezőnagymihály, Nyírjákó, Gödre, Bánd, Háromfa, Rábacsécsény, Szanda, Bagamér, Heréd, Tiszavárkony, Csátalja, Monostorapáti, Páka, Balinka, Szerecseny, Pecöl, Vönöck, Göncruszka, Alsópetény, Orci, Tornyospálca, Nyírtass, Kurityán, Tetétlen, Visznek, Szuhakálló, Tápszentmiklós, Sorokpolány, Tiszakóród, Mátraballa, Molnári, Szálka, Gelénes, Nyírkarász, Lánycsók, Méra, Teskánd, Bükkszentkereszt, Csősz, Vizsoly, Harc, Sárhida, Balatonszőlős, Csővár, Beleg, Kondó, Öskü, Vácduka, Egerbakta, Kétsoprony, Tataháza, Bakonysárkány, Vértesboglár, Pusztakovácsi, Geresdlak, Hárskút, Cégénydányád, Csányoszró, Babosdöbréte, Csörög, Kálló, Vértessomló, Városlőd, Apaj, Szelevény, Beregdaróc, Győrsövényház, Meggyeskovácsi, Somogyszil, Sótony, Ipolyszög, Vanyola, Nyírmihálydi, Rábapaty, Tótvázsony, Remeteszőlős, Nagyesztergár, Agyagosszergény, Kiskorpád, Bodrogkisfalud, Felsőpáhok, Zsana, Nagyrév, Herencsény, Kereki, Pilismarót, Izsófalva, Kékcse, Szőlősgyörök, Sáta, Hahót, Mozsgó, Pécsudvard, Csernely, Mikófalva, Újdombrád, Csatár, Kuncsorba, Kecskéd, Ladánybene, Pálfa, Ilk, Magyarkeszi, Kisvarsány, Géderlak, Szakcs, Sáregres, Taliándörögd, Diósviszló, Magyaregres, Márokpapi, Gara, Szendehely, Pácin, Karancsság, Rétközberencs, Ságújfalu, Mezőgyán, Baté, Kolontár, Besenyőd, Szulok, Homorúd, Mihálygerge, Csetény, Nádasdladány, Pusztadobos, Tibolddaróc, Ecsegfalva, Tiszagyenda, Nyárád, Ipolyvece, Somogyvámos, Méhtelek, Nágocs, Csögle, Becske, Tordas, Szamosszeg, Nagylóc, Bagod, Várdomb, Nemesgulács, Gátér, Magyarhomorog, Vilonya, Bükkszék, Zsurk, Szögliget, Kemenesmihályfa, Felsőörs, Fertőrákos, Tök, Kajászó, Kajdacs, Kaskantyú, Tiszaug, Tolmács, Tótszentmárton, Szeleste, Nagyrozvágy, Hangács, Győrasszonyfa, Nagykozár, Járdánháza, Foktő, Zalahaláp, Gerendás, Lesenceistvánd, Medgyesbodzás, Mánfa, Sajóvelezd, Nagynyárád, Nógrádszakál, Romonya, Lakócsa, Döge, Dudar, Látrány, Ravazd, Babót, Noszlop, Hantos, Tarnaszentmiklós, Sitke, Túristvándi, Belezna, Bánokszentgyörgy, Somogyzsitfa, Kópháza, Vasmegyer, Legyesbénye, Kötegyán, Tard, Pusztahencse, Milota, Adásztevel, Ludas, Nemesbőd, Lucfalva, Nagykökényes, Eplény, Szentkirályszabadja, Ászár, Börcs, Dömös, Bácsborsód, Kölked, Hugyag, Perkupa, Bánk, Fürged, Bekölce, Tiszavid, Tornyiszentmiklós, Sajóvámos, Bajót, Őr, Gyömöre, Nyírgelse, Kisnána, Nagyvisnyó, Magyarlak, Nyírkércs, Boldogkőújfalu, Nagyacsád, Lad, Csincse, Aranyosapáti, Nagycserkesz, Szigetbecse, Dalmand, Borsodszentgyörgy, Mezőladány, Magy, Bábonymegyer, Vése, Balsa, Kővágóörs, Söréd, Szentantalfa, Mezőszilas, Magyaralmás, Tiszasüly, Gyüre, Héreg, Kamut, Ötvöskónyi, Felsőszentmárton, Kisnémedi, Kerékteleki, Beregsurány, Dunaszentmiklós, Kisszekeres, Szokolya, Karancskeszi, Keszü, Lovászpatona, Ároktő, Kerekharaszt, Füle, Nagycsécs, Bázakerettye, Püski, Zalatárnok, Sóly, Balajt, Szendrőlád, Kisléta, Tiszatarján, Nőtincs, Mezőszemere, Balaton, Majs, Nemesbük, Mátyásdomb, Gersekarát, Királyhegyes, Felsőszölnök, Kardos, Dég, Győrtelek, Bakonyszombathely, Halmajugra, Lesencetomaj, Szalonna, Cikó, Tanakajd, Sajópálfala, Sonkád, Bogyoszló, Szólád, Szuha, Torony, Karcsa, Sajópetri, Nézsa, Bicsérd, Felpéc, Nagybarca, Magyaratád, Olcsva, Rábakecöl, Fityeház, Radostyán.