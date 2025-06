A Budapest Pride körüli kavarás a neten is meghozta az érdeklődést az esemény iránt

Korábban sosem érdekelte annyira az embereket a Budapest Pride, mint most – derül ki a Google Trends adataiból. Ha az elmúlt öt év statisztikáit nézzük az oldalon, egyértelmű trend rajzolódik ki: valamikor tavasszal elindul a Pride utáni érdeklődés, ami aztán az esemény időpontjáig lassan, de fokozatosan nő.

Fontos tudni, hogy a Google Trends nem a keresések számát, hanem az adott téma relatív népszerűségét mutatja: a megadott időtartamon belül meghatározott 100 százalékhoz képest látni az adott keresési kifejezés gyakoriságát a Google rendszerében indított keresések alapján.

Minden évben egyértelmű, hogy a keresések csúcspontját a Pride hete jelenti, ekkor jellemzően az embereket jóval nagyobb arányban érdekli az esemény, mint az azt megelőző hetekben. Ez alól az idei év sem kivétel, de egyértelmű, hogy az elmúlt évek legnagyobb érdeklődését vonja magával az esemény.

Budapest Pride keresőszó népszerűsége az elmúlt 5 évben Google Trends

Ennek az okait nem kell hosszan keresni. Márciusban fogadta el az országgyűlés azt az alkotmánymódosítást, ami lehetővé teszi többek között a Pride betiltását azáltal, hogy kimondja, a gyerekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga, az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot – így a gyülekezési jogot is – megelőzi.

Ennek ellenére úgy tűnik, a hatalom számítása nem jön be, és június 28-án a szervezők megtartják az eseményt. Ez úgy lehetséges, hogy hosszú jogi csatározást követően Karácsony Gergely főpolgármester június közepén bejelentette, a Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal partnerségben megrendezi a Budapesti Büszkeség rendezvényt. Budapest ezzel azt a korábbi hagyományt éleszti fel, amely szerint minden év júniusában – a szovjet csapatok kivonulására is emlékezve – szabadságünnepséget rendez az önkormányzat. Mivel a Pride így önkormányzati rendezvénynek minősül, nem vonatkozik rá a gyülekezési törvény, beleértve a kifejezetten a felvonulás ellehetetlenítését célzó módosítást.

A rendőrség ugyan egy múlt heti határozatban betiltotta az eseményt, a Városháza azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy mivel ők nem tettek bejelentést, ezért a rendőrségnek nem volt mit betiltania. Illetve megerősítette azt is, hogy szombaton lesz Pride, szerdán közzétették a felvonulás útvonalát is.

Budapest Pride keresőszó népszerűsége február 1 óta., kiemelkedő értékekkel március 19-én, június elején és az elmúlt pár napban Google Trends

Mindez jól követhető a Google Trends grafikonján is. Az esemény iránti érdeklődés február végén indult – miután Orbán az évértékelő beszédében kilátásba helyezte a Pride betiltását –, majd márciusban kiugró értéket látunk, ami 19-én éri el a maximumát, egy nappal azután, hogy a parlament elfogadta a tiltást lehetővé tevő törvényt.

Ezután lanyhult érdeklődés, majd június 1-7 között emelkedett újra – ebben az időszakban dobta be az Index a Kincsem Parkot mint lehetséges helyszínt, amire aztán Tuzson Bence, igazságügyi miniszter ráugrott, majd más kormánypárti politikusok is előszeretettel visszhangoztak.

Ugyan a június 22-28 közötti időszakra még csak részleges adatai vannak a Google-nek, a jelenlegi trendek alapján arra számítanak, hogy ebben az időszakban lesz a legnagyobb az érdeklődés a Pride iránt, ezzel meghaladva a 2021-es szintet is, amikor a koronavírus miatti egy év kihagyás után tért vissza a rendezvény.

Idén Magyarországon kívül több, környező országban is mérhető az érdeklődés a budapesti Pride iránt Google Trends

Ha a Budapest Pride keresőkifejezés népszerűségét Magyarországon kívül is vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 2021 és 2024 között más országok vagy egyáltalán nem jelentek meg a grafikonon, vagy a Magyarországhoz indított keresésekhez képest csupán elhanyagolható mértékben. Idén viszont Ausztria, Szlovákia, Románia, Csehország, Belgium, Hollandia és Svédország is szerepel a listán. Egyedül 2023-ban fordult elő, hogy Magyarországon kívül két másik országban is mérhető érdeklődés volt a Pride iránt, Szlovákiában és Ausztriában.

„Nem akarhatnak több ezer békés polgárt erővel szétkergetni” – politikai elemzők a betiltott Pride-ról Februári évértékelőjében Orbán Viktor üzente meg a Pride szervezőinek, hogy „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, de a jelek szerint a kormánynak volt kár ennyi energiát ölnie a rendezvény elleni kampányba, mert várhatóan idén is lesz felvonulás.

Figyelünk, mire kíváncsiak olvasóink. Cikkünk írásában segítségünkre volt a Google Trends. Ez a tartalom a Google-lel fennálló fizetett partnerség része, amely a Google Trends népszerűsítését szolgálja.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Reviczky Zsolt