Orbán Viktor: A rendőrség feloszlathatná a Pride-ot, de Magyarország egy civilizált ország, nem szoktuk bántani egymást

„Tegnap a Voks2025 több mint kétmillió szavazatával megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását” – mondta a brüsszeli EU-csúcsról bejelentkezve a Kossuth Rádió reggeli műsorában Orbán Viktor kormányfő.

A miniszterelnök szerint óriási ellenszélben dolgozott, az Európai Unió vezetői ugyanis azt szeretnék, ha minél előbb csatlakozna Kijev a közösséghez. „Keresik a megoldást, hogyan lehetne félretolni a magyarokat. Eddig sem ment nekik, pedig eddig egymagam álltam ott az útjukba, mint a kínai tankok előtt a Tienanmen téren – azon a híres felvételen – az az egy darab ellenálló kínai” – fogalmazott. Azt is megjegyezte a Voks2025-re utalva, hogy most már több mint kétmillióan akadályozzák Ukrajna uniós csatlakozását.

A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék, akkor a háborút is behoznánk az Európai Unióba, ez pedig egyben világháborút is jelentene.

Orbán Viktor úgy vélte, a probléma lényege az, hogy tudnunk kell, ha felveszünk egy országot, „akkor az micsoda”. Szerinte tisztázni kell például, hogy hol vannak a határai, mekkora a népessége, de Ukrajna esetében ez nem egyértelmű. „Ukrajna egy definiálatlan entitás” – jelentette ki.

Tudom, hogy Ukrajnának ez egy borzalmas hír, hogy nem veszik fel őket, de nem szabad hitegetni őket – állította a kormányfő, aki szerint az Európai Unió csak hitegeti az ukránokat. Olyasmit ígérnek nekik, ami nem lehetséges – tette hozzá.

„A NATO-csúcs egyszerűbb történet volt, mert ott megjöttek az amik, az újak, és azt mondták – csak udvariasabban: eddig volt ez a kellemes összejövetel, ahol mindenfajta szamárságot lehetett beszélni, most beszéljünk komolyan. Tényleg komolyan azt gondoljátok, hogy Ukrajnát a NATO-ba? Ezt felejtsétek el. Mi is ezt mondtuk, csak nem ebben a hangfekvésben” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint Brüsszel egyre inkább úgy viselkedik, mint Moszkva. Az orosz főváros „olyan hatalmi központ volt, ahonnan utasításokat küldözgettek Budapestre” – mondta, azt is megjegyezve, hogy szerinte Ursula von der Leyen bizottsági elnök a „brezsnyevesedés” jeleit mutatja, a brüsszeli utasításokat pedig a Demokratikus Koalíción és a Tisza Párton keresztül akarják végrehajtani.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy a közép-európai országok lennének az első vesztesei Ukrajna csatlakozásának, de később a többi ország is rosszul járna.

Az uniós bírálatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte Brüsszel „gyorsan összedobott” egy pártot Magyarországon, ez pedig a Tisza Párt lett. „Be is jelentették, hogy szedjem a sátorfámat, én is és a nemzeti kormány is, mert Brüsszel új kormányt akar. (…) Nem is titkolják el” – fogalmazott. Szerinte azért akarják a Tisza Párt kormányra jutását, mert a cél az, hogy mindig úgy szavazzanak, ahogyan a Brüsszelben elvárják. „Nekem a Tisza Párt és a DK gazdáival kell vitázni” – mondta, hozzátéve, hogy a két párt csak megbízott, és nem a magyarok érdekeit képviselik Brüsszelben, hanem a brüsszeliekét Magyarországon.

Az orosz energia behozatalának tilalmáról azt mondta Orbán Viktor, hogy az háromszoros energiaárral járna, ezért ahhoz soha nem fog hozzájárulni. „Ha rossz nekünk, miért kellene támogatnunk? Nem fogjuk támogatni” – jelentette ki. Ursula von der Leyen a magyarokat alárendeltnek tekinti, és azt hiszi, hogy Brüsszelből utasítgathatja őket, mit kedveljenek és mit szeressenek.

A Pride-dal kapcsolatban azt mondta, hogy a magyar jogszabályok egyértelműek, így ha van egy rendezvény, akkor azt be kell jelenteni, és a rendőrségnek erre rá kell bólintania. Ha a rendőrség ezt megtagadja, akkor bírósághoz lehet fordulni. (…) Hiába mondják, hogy nem kell rendőrségi hozzájárulás, de valójában ez szükséges – fejtegette.

„Aki ezt megsérti, (…) az olyan rendezvényt szervez és olyan rendezvényen vesz részt, amelyet a jog tilt” – mondta Orbán Viktor, aki szerint „felnőtt emberek vagyunk”, így mindenki fel tudja mérni tetteinek következményét. „Azt javaslom mindenkinek tartsa be a jogszabályokat, én ezt teszem, nekik is ezt tanácsolnám, ha pedig nem tartja be, akkor számot kell vetni a leírt, világos jogszabályi következményekkel” – tette hozzá.

A miniszterelnök hozzátette: „A rendőrség felosztathatná az ilyen rendezvényeket, ha akarná, mert van ehhez joga, de Magyarország egy civilizált ország, egy polgári világ, nem szoktuk bántani egymást. Persze Gyurcsányék idején fordítva volt”.

Kapu Tibor küldetéséről azt mondta, hogy mindenki büszke lehet a magyar űrhajósra, de ez egyben jó üzlet is lehet. „Nem mondom, hogy ki fogja váltani a mezőgazdaságot”, de a magyarokkal számolni kell.