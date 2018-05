Miért érdekel ez minket?

Egyrészt azért, mert a szerelemről szól, és ez a téma időtlen idők óta az emberiség érdeklődésére tart igényt. Különösen májusban. Másrészt a brit királyi család élete a világ egyik legnézettebb valóságshow-ja, és egy esküvő ebben a műfajban igazi különkiadás. És bár a királyi családnak vannak ellentmondásos, nehezen szerethető tagjai, Harry herceget egyszerűen nem lehet nem kedvelni. Mivel esküvőről van szó, nyilván lesznek benne nyálas epizódok, de az ifjú párt ismerve biztosan számíthatunk némi vagányságra is, elvégre két lázadó lélekről van szó.

Hogy jutottunk ide?

Gyorsan.

Harryék sokáig példásan titokban tudták tartani a kapcsolatukat – részben ennek köszönhető, hogy egyáltalán kialakulhatott a kapcsolatuk –, bár ehhez is csak néhány randi kellett az anekdoták szerint. Harry és Meghan 2016 júliusában találkozott először, mégpedig egy közös ismerős szervezésében egy vakrandin, egy nagyon brit helyszínen, Wimbledonban. A randizást némileg megnehezítette, hogy legtöbbször valamelyiküknek át kellett repülni egy óceánt, hiszen Meghan Markle-t a színészi munkája Torontóhoz kötötte. A szerelem persze simán legyőz egy ekkora távolságot. Ahhoz pedig, hogy tényleg közel kerüljenek egymáshoz, egészen Botswanáig utaztak. Ezt a kiruccanást mind a ketten úgy emlegetik, mint a szerelmük sorsdöntő epizódját. Az eljegyzést novemberben, az esküvő időpontját decemberben jelentették be.

Ki a menyasszony?

Címkékkel természetesen nehéz megragadni bárkinek is a személyiségét, de Meghan Markle-t általában az egyszerűség kedvéért megpróbálták néhány skatulyába betenni: amerikai, félig fekete, félig fehér, elvált, színésznő, lelkes jótékonykodó és a nemek közötti egyenlőség élharcosa. Jógázik, fut, az egészséges életmód szószólója. Harry „modern herceg” imázsát Meghan Markle tökéletesen kiegészíti, így ketten együtt olyan értékekkel gazdagíthatják a monarchiát, amire nagyon szüksége van, hogy a jövőben is képes legyen eladni magát a briteknek. Az esküvő ugyanis nemcsak hatalmas médiafelhajtást jelent majd, hanem jelzi azt is, hogy Markle befogadásával a monarchia is kész a változásra, és haladni a korral.

Ki a vőlegény?

Erzsébet királynő unokája, Károly és Diana kisebbik fia, Vilmos herceg öccse, az örök lázadó, a brit trónörökösök sorában a hatodik, volt katona, volt partiarc, sőt volt botrányhős, aki csak nem olyan rég merte bevallani magának – és aztán a világnak is –, hogy hosszú éveken át képtelen volt feldolgozni az édesanyja halálát. Harry metamorfózisának nagyon fontos mozgatórugója Markle. Bár a kicsapongásai is sokáig hozzátartoztak a karakteréhez, ahogyan a könnyedsége is, amely megközelíthetővé tette, és nagyon értékes egy modern királyságban, mostanra már kiegyensúlyozott lett. Harry vonzerejének az az egyik titka, hogy hiteles tud maradni, legyen szó bármilyen közegről vagy helyzetről. A szerelmes Harry pedig igazi aduásznak tűnik a monarchia kezében.

© ADRIAN DENNIS / AFP

És a rokonok?

Zűrösek. A vőlegény családja az elmúlt évtizedekben több PR-katasztrófába is beleszaladt – megcsalások, válások, szaftos fotók, botrányos gyász –, de mindent túlélt, és a most 92 éves Erzsébet királynő termékmenedzseri képességeinek köszönhetően még így a 21. században is eladható – bármennyire is nevetséges, idejétmúlt pénzkidobásnak tűnik a monarchia intézménye. És semmi sem adja el olyan jól a monarchiát, mint egy tündérmesébe oltott esküvő, ahol a valóságshow összes szereplője felvonul – kivéve a legújabb játékost, az alig egy hónapos Louis herceget. Mostanra nagyjából mindenki rendezte a magánéletét, Károly megtalálta a boldogságot Kamilla mellett, Vilmos háromgyerekes apaként kiteljesedett Katalin mellett, Erzsébet királynő pedig úgy viselheti a koronát, hogy tudja, lesz kinek, kiknek tovább adni.

Zűrök voltak és vannak a Markle családban is – ezeknek a legutóbbi felvonását már az esküvőhöz kapcsolódóan követhettük szinte élőben: egy nappal a szertartás előtt most már biztos, hogy a menyasszonyt nem az apja fogja oltár elé kísérni, miután Thomas Markle egyrészt lesifotós botrányba keveredett (és túl sokat beszélt az újságíróknak), másrészt egy szívműtéten esett át. Markle tágabb családjának egyébként is van érzéke a drámához, a féltestvére Samantha az ismertséggel járó nyomásra panaszkodott a sajtóban, miközben nehezményezte, hogy nem kapott meghívást az esküvőre. Ő az, aki könyvet készül írni a „törtető” Meghanről, bár valójában 2008 óta nem beszélt vele. A másik féltestvére, Thomas is próbált beférkőzni a Meghan Markle-t övező reflektorfénybe, ő nyílt levélben kérte Harry herceget, hogy fújja le a házasságot. Markle szülei, Doria Ragland és Thomas Markle egyébként elváltak, amikor ő még gyerek volt. Az édesanyjához szoros kapcsolat fűzi, míg a jelenleg Mexikóban élő édesapjától eltávolodott – ezen nyilván az elmúlt napok kínos történései sem javítottak.

A menyasszonyt egyébként a legfrissebb hírek szerint a leendő apósa, Károly herceg fogja oltárhoz kísérni. (Annyira ezek szerint mégsem lesz haladó az esküvő, hogy bevállalják: a menyasszonyt ne egy férfi, hanem az édesanyja kísérje a templomban.)

Mikor? Hol? Kivel?

A brit királyi ház már jó ideje a közösségi médián keresztül lép kapcsolatba az alattvalókkal, akik ennek megfelelően a Twitteren értesülhettek tavaly december 15-én arról, hogy Harry herceg és Meghan Markle május 19-én mondja ki az igent. Május 19-e szombatra esik, és az öntörvényű pár már ezzel az időzítéssel szembement a tradíciókkal, hagyományosan ugyanis hétköznap tartják a királyi esküvőket (Vilmos és Katalin például pénteken, Erzsébet királynő és Fülöp herceg egy csütörtöki napon esküdött).

A szertartás helyi idő szerint délben kezdődik. A templomi boldogító igen után az ifjú pár körbekocsikázza Windsort, hogy megmutassa magát a rajongóknak polgároknak. Nagyjából százezer embert várnak.

Az esküvő a Windsor-kastély Szent György-kápolnájában lesz, ahová körülbelül 800 ember fér be. Ennél viszont többen osztozhatnak az ifjú pár boldogságában: Harryék 2640 embert hívtak meg a Windsor-kastélyba, hogy onnan kísérjék figyelemmel a vonulásokat. Elsősorban olyan emberekről van szó, akik a saját példájukon vagy a munkájukon keresztül sokat tettek a közösségekért. A ceremónián magán viszont kevesebben lesznek: nagyjából hatszázan (Vilmosék esküvőjén 1900-an voltak jelen). Celebekre számíthatunk – a Beckham család, a Spice Girls tagjai, Elton John, valamint George és Amal Clooney is kapott meghívót –, a politikusok viszont kimaradnak a buliból. Nem kapott meghívót sem Theresa May brit miniszterelnök, sem Donald Trump amerikai elnök, de még Harry herceg nagy spanja, Barack Obama volt elnök sem, hogy ne legyen belőle diplomáciai bonyodalom. A vendégek, ha tiszteletben tartják az ifjú pár kérését, ajándékok nélkül érkeznek. Harryék ugyanis azt szeretnék, hogy inkább néhány, általuk kiválasztott szervezet javára jótékonykodjanak.

A brit királyi hadsereg egyik lovas díszegysége a windsori kastély mellett halad el Harry herceg és Meghan Markle közelgő esküvője előtt tartott ceremoniális főpróbán 2018. május 17-én © MTI / EPA / Will Oliver

A helyieknek fontos információ, a világnak pedig sokat elárul az esemény jelentőségéről, hogy a brit pubok szombat éjjel meghosszabbított nyitvatartással, éjjel egyig fogadhatják az ünneplő vendégeket.

