Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg a költségvetését. ","shortLead":"Egyre csak nő az Operaház felújításának költsége, a kormány legutóbb körülbelül hétmilliárd forinttal toldotta meg...","id":"20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e48e109-e2d6-462e-9471-30c0864ab328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5305507a-3d2e-49ea-892a-809725ee97b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ujabb_milliardokat_ad_a_kormany_az_operahaz_felujitasara","timestamp":"2018. június. 13. 08:22","title":"Újabb milliárdokat ad a kormány az Operaház felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is bőségesen profitáltak már.","shortLead":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is...","id":"20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b2a14f-df2f-4b72-b644-9e5f6205a499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","timestamp":"2018. június. 11. 18:48","title":"Újra kitömik közpénzzel a kormányközeli reklámügynökségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","shortLead":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","id":"20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5793386-ed65-43c8-a11b-06a1bd11c456","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","timestamp":"2018. június. 13. 16:07","title":"Kero összecsapott Verebes Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező.","shortLead":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is...","id":"20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd5168-6bf6-42d9-9384-47e88c0dc989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","timestamp":"2018. június. 11. 20:39","title":"13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","shortLead":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","id":"20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3a2e25-f9c1-4d05-9dd8-a15ecf141ff9","keywords":null,"link":"/sport/20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","timestamp":"2018. június. 12. 10:13","title":"A Romában folytatja Kluivert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","shortLead":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","id":"20180613_automoso_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3fe5e-23ba-4c74-9b21-807cd194e98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_automoso_baleset","timestamp":"2018. június. 13. 13:21","title":"Videó: Szegény autós addig ügyeskedett, amíg az egész kocsimosót lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt éppen egy Forma–1-es járgányról van szó. ","shortLead":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt...","id":"20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce18c14-ce6d-4942-88a5-7b3efd8a121c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","timestamp":"2018. június. 12. 06:41","title":"A nap videója: Ezért nem kosárlabdázók vezetik az F1-autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","shortLead":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","id":"20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d8b936-bb2e-4374-b806-ac0c56c88256","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","timestamp":"2018. június. 12. 18:22","title":"Drón hozná itthon a defibrillátort, ha baj van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]