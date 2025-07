Mindenki tudja, hogy manipulatív a Fidesz módszere, de akkor mire jó a Voks 2025?

Az ukránellenes nemzeti konzultáció szavazása lezárult, eredményét Orbán Viktor villámgyorsan fel is használta az EU-csúcson ukrán-politikája védelmében. Bár Ukrajna uniós csatlakozása szempontjából az akció teljeséggel értelmezhetetlen – hiszen azonnali tagfelvételről szó sincs, csak hosszú, több éves tárgyalások folyamán alakulhatnak ki azok a feltételek, amelyek teljesítése esetén a szomszédos ország az EU tagja lehet – de Orbánt nem is a voksolásra feltett kérdésben foglaltak érdekelték. (Két éve még a magyar kormány is támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.)

A közel 100 százalékos egyetértés demonstrálása jól jön ugyan a brüsszeli érveléshez, de ami igazán számít, az az akciótól remélt belpolitikai haszon. Nem azért, hogy bizonygassa, a Fidesznek milyen hatalmas tábora van, hanem egyrészt a folyamatos kampánnyal, amely lehetővé teszi a közéleti tematizálást, másrészt pedig azzal, hogy a konzultációs témák a Fidesz-tábornál szélesebb körben keltenek rezonanciát.