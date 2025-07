A Quimby azt kéri a Pride után, hogy minden szervező szóljon nekik, mielőtt rendezvényeken használnák a zenéiket

Korábban megírtuk, hogy a Csík Zenekar énekesnőjét, Majorosi Mariannát mélységesen felháborította, hogy a szombati Pride-on lejátszották tőlük a Most múlik pontosan című dalt.

Majorosi egy Orbán Viktor által megosztott videó alatt kommentelt arról, hogy bár előadóként nincs joga megelőzni, hogy valaki „ezt tegye” a hangjával, de igyekszik módot találni arra, hogy többet ne fordulhasson elő „a személyét érintő hasonló eset nagy plénum előtt”. A felvételen egyébként, miközben a zene szólt, egy nőnek öltözött férfi táncolt magyar nemzeti színekben.

A Most múlik pontosan eredetileg a Quimby száma, a Csík Zenekar mellett számtalan feldolgozása született már. Most az együttes is reagált az ügyre a közösségi oldalán, posztjukban azt írták:

Ez az a dal, ami megszületése óta rengeteg helyzetben megszólalt már, ezekről mi is legtöbbször csak utólag értesülünk. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis nem szükséges a szerzőktől előzetesen engedélyt kérni. Sajnos mindannyian érezzük a társadalmi és politikai feszültség fokozódását. Nem tudhatjuk, mi áll még előttünk… Ezért arra kérünk minden szervezőt, hogy ha szeretnék felhasználni a zenénket, előtte jelezzék nekünk, hogy az milyen kontextusban történne.

Hozzátették, hogy ez nemcsak a jogokról, hanem a művészi munka és a mögötte álló szándék tiszteletben tartásáról szól.

A Quimby frontembere, Kiss Tibi egyébként videóüzenetben fejezte ki támogatását a Pride résztvevőinek (az eseményen személyesen nem volt jelen, mert vidéken koncertezett, aznap a Fishing on Orfűn léptek fel).

A maga színességével izgalmas a világ, álljunk ki azokért az európai értékrendekért, amelyek mindannyiunk jövőjét biztosítják

– idéztük őt percről percre tudósításunkban.