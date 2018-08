Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját édesapját is megvádolta. Mészárosék ezzel próbálják elodázni azt, hogy a pernyertes bélmegyeri vadászok visszaszerezzék a lenyúlt vadászati jogukat. Mindeközben Mészáros Lőrinc tévéjében még reklámozzák is magukat. Tuti NER módszer.","shortLead":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját...","id":"20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d401d6b4-ad1b-4f38-9e0b-2c3200f948d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:15","title":"Beindult a NER az ifjabb Mészárossal szembeszálló bélmegyeri vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5","c_author":"NN Biztosító","category":"brandchannel","description":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet elintézhetünk okos alkalmazások vagy weboldalak segítségével. Lássuk, milyen területeken könnyíthetik meg az életünket az úgynevezett on-demand szolgáltatások.","shortLead":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet...","id":"nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdea0-df3c-4f65-a464-e49c255a2b52","keywords":null,"link":"/brandchannel/nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:30","title":"Kérheti, válogathat, és meg is kapja – Hogyan könnyítik meg az on-demand szolgáltatások az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"NN Biztosító","c_partnerlogo":"8cffede0-887a-40b2-b925-304e2545c826","c_partnertag":"nnbiztosito"},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","shortLead":"A szolidaritás és a befogadás értékeire akarják emlékeztetni Orbánt és Salvinit. ","id":"20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c67363-5328-420e-bcff-53250f0f6d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddae25a4-6d41-4482-8457-7e12960d7883","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Tobb_mint_negyezren_jeleztek_hogy_tuntetnek_Orban_ellen_Milanoban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:09","title":"Több mint négyezren jelezték, hogy tüntetnek Orbán ellen Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","shortLead":"A patika alkalmazottja nem hagyta magát, megnyomta a pánikgombot, ezért a rabló végül káromkodva elmenekült.","id":"20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc181ad-6667-4bad-a286-df12971ba6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_jatekfegyverrel_probalt_meg_kirabolni_egy_zugloi_gyogyszertarat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:19","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki játék fegyverrel próbált meg kirabolni egy zuglói gyógyszertárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Az orosz elnök nem elégedett meg egyetlen fényképpel, mint Orbán Viktor.","id":"20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1840c57-2f66-41a1-9412-cfcbec918a62","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Igy_nyaral_az_iden_Vlagyimir_Putyin__video","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:33","title":"Farkasszemet néz egy őzzel – így nyaral az idén Vlagyimir Putyin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]