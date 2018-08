Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","shortLead":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","id":"20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526d180e-7f65-449e-90e5-326c7b334246","keywords":null,"link":"/sport/20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:18","title":"Freiburgban folytatja a magyar válogatott szélsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","shortLead":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","id":"20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21403203-0e18-49af-8b5c-681cc9d5598c","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:40","title":"Mészáros tévéjében közvetítik Simicska kedvenc csapatának meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4798f4-7dc5-4da6-93ab-77e927f4858b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budai Vigadó épületét már tavaly decemberben át kellett volna adni. Nincs kész, és drágul is, több mint 300 millióval.","shortLead":"A Budai Vigadó épületét már tavaly decemberben át kellett volna adni. Nincs kész, és drágul is, több mint 300 millióval.","id":"20180831_Tobbe_fog_fajni_a_vigadalom__csuszik_es_dragul_a_Hagyomanyok_Haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4798f4-7dc5-4da6-93ab-77e927f4858b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a11fa07-7dc1-44e3-b368-a180f854fdcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Tobbe_fog_fajni_a_vigadalom__csuszik_es_dragul_a_Hagyomanyok_Haza","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:26","title":"Többe fog fájni a vigadalom – csúszik és drágul a Hagyományok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f5d060-602d-45e3-b6f8-cd1efa7e3324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztos összekeverte a sofőr az autót Elon Musk másik projektjével, az űrrakétával. ","shortLead":"Biztos összekeverte a sofőr az autót Elon Musk másik projektjével, az űrrakétával. ","id":"20180830_repulo_tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f5d060-602d-45e3-b6f8-cd1efa7e3324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caca2f-3bc3-49ed-91eb-9e73a951f8db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_repulo_tesla","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:28","title":"Videó: Repülő Teslát vett fel egy biztonsági kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli munkaállomásnak tűnik, semmint notebooknak. ","shortLead":"Kifejezetten a gamereknek ajánlja új laptopját az Acer. A forgatható kijelzővel szerelt gép már inkább egy űrbéli...","id":"20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a44bb-9ee2-4e6f-9f45-069a33457797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa5e30-9206-4b07-a3ff-2d31832905a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_acer_predator_triton_900_gamer_laptop_ifa_2018_kiallitas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:03","title":"Sci-fi filmekben vannak olyan laptopok, mint amilyet most az Acer bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a kultúrharcon elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró Tompa Andrea.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b00b4d6-0e3c-4718-a610-934acaf41366","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Következetesen Romániáról fog beszélni, ha Erdély kerül szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","shortLead":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","id":"20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4affa-91ee-4043-961b-ba4e778cf33c","keywords":null,"link":"/elet/20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:56","title":"Ingyen tanulhatnak korizni a budapesti gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás bizonyos online hirdetések lekattintását. A sokmilliós üzletet most szimatolta ki a sajtó. [Frissítés: nagyrészt cáfol a Mastercard.]","shortLead":"Nem nyilvános egyezséget kötött egymással a Mastercard és a Google, hogy kiderítésék, követte-e valódi vásárlás...","id":"20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae90b-f750-4b5e-8ef8-e44ae5da746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_kartyaadatok_bankkartya_internetes_vasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:23","title":"Titokban megállapodott a Mastercard és a Google, hogy lekövessék a neten kívüli vásárlásokat is [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]