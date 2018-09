Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","shortLead":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","id":"20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa924e1-0715-4795-9a5a-bfea310b1cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:56","title":"Mit tenne, ha Paul McCartney egyszer csak ott állna ön előtt? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok tagjai és a kormányközeli erős emberek szombaton tartják hagyományos, zárt körű találkozójukat Kötcsén. \r

","shortLead":"A kormánypártok tagjai és a kormányközeli erős emberek szombaton tartják hagyományos, zárt körű találkozójukat Kötcsén...","id":"20180908_befutott_kotcsere_orban_indulhat_a_piknik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd67e6-7f27-40b9-bba5-cdd589fdc3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_befutott_kotcsere_orban_indulhat_a_piknik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:45","title":"Befutott Kötcsére Orbán, indulhat a piknik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át beszélgetőtársától a dohányba kevert marihuánás jointot, és nagyot szippantott belőle.","shortLead":"Elon Musk a Joe Rogan amerikai komikus-műsorvezetővel készített hosszú interjú egyik pontján vette át...","id":"20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242afc3-d7a8-432d-9e78-df7ec27e6808","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Elo_adasban_tolt_egy_jointot_a_Tesla_vezere_videoval","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:20","title":"Élő adásban tolt egy jointot a Tesla vezére, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is segít. A hús-vér asszisztenseknek állítólag nincs okuk a féltékenységre, az ő munkájukra is szükség lesz.","shortLead":"A Csilla névre hallgató csetbot-asszisztens nemcsak felkutatja a legmegfelelőbb lakást, hanem a hitelkiválasztásban is...","id":"20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd68ac89-6533-4f94-8a7e-fcb398010c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a6a3d1-baf3-4ffb-9cbd-207e4b78d49f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Ez_a_robotlanyt_arra_terveztek_hogy_a_lakasalmait_valositsa_meg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:43","title":"Ezt a robotlányt arra tervezték, hogy a lakásálmait valósítsa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e674cb24-8131-451d-9058-af2000365382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó képet szeretett volna csinálni, de megcsúszott.","shortLead":"Egy jó képet szeretett volna csinálni, de megcsúszott.","id":"20180907_Szelfizes_kozben_halt_meg_egy_fiatal_a_Yosemite_Nemzeti_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e674cb24-8131-451d-9058-af2000365382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eac2c42-5165-4321-9b14-eb76034fadd6","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szelfizes_kozben_halt_meg_egy_fiatal_a_Yosemite_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:15","title":"Szakadékba zuhant és meghalt egy szelfiző fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","shortLead":"Egymás taposták az alig egydolláros kukoricáért.","id":"20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b257a7fa-19fb-4967-b6ea-e86eda8a20de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d2754-503e-4aec-99f9-94d9b958a4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_A_gazdag_torontoiak_olre_mentek_a_learazott_csemegekukoricaert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:15","title":"A gazdag torontóiak ölre mentek a leárazott csemegekukoricáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín kijelölését. A szervezőknek így csak augusztus legvégén sikerült befogadóra lelni – Zuglóban, az Örs Vezér útján –, ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptember 21-én indulhat a pimasz, kritikus hangvételű alkotásairól is elhíresült projekt. Az Arc egyik alapítójával, Bakos Gáborral ebből az apropóból kilátogattunk a Városligetbe, hogy megnézzük, milyen intenzív munkálatok zajlanak a liget azon részén, ahova eredetileg engedélyt kérték a szervezők. Ez volt ugyanis a legfőbb indok az elutasításra. Spoiler: semennyire. \r

","shortLead":"Pénteken nyílt volna az idei Arc-kiállítás – ha politikai csatározások nem gátolják folyamatosan a helyszín...","id":"20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9053ef-9809-4aad-a373-7d1994ea4363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93481f10-f30e-4fce-8d57-69f9bd253bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Hat_ez_majdnem_elmaradt__Ma_nyilt_volna_az_ARC_de_a_politika_megfurta__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:57","title":"Hát ez majdnem elmaradt! – Ma nyílt volna az ARC, de a politika megfúrta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]