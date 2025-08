Sikeres volt Hadházyék antiloplese, pedig Benny Hillként próbálták az állatokat elhajtani a látóterükből (fotók)

Az Orbán-birtok (konkrétan az Orbán Győző tulajdonában lévő majorság) elé szervezett többszáz fős tüntetés után annak szervezője, mintegy fakultatív programként antiloplesre invitálta az érdeklődőket a pár kilométerrel arébb lévő Mészáros-birtokhoz.

A hatvanpusztai birtok körül, pontosabban az amelletti Mészáros Lőrinc-birtokon ugyanis több egzotikus állatot is láttak már: antilopokat, bölényt, zebrákat és Ankole-Watusi marhát is. Ezek létezését időnként poénnal vagy anélkül, de tagadják, máskor elismerik. Az antilopok tartására például kértek és kaptak is engedélyt – írta korábbi közleményében a Mészáros-csoport.

Ezt a “Fejér-megyi titkos szafarit” azonban nem nagyon szeretik a nagyközönségnek mutogatni. Szombaton például Hadházy Ákosék a kerítésen kívülről szerették volna meglesni az állatokat.

Ám – helyszínen tartózkodókollégáink szerint – birtokon belül kvadokkal igyekezetek a bámészkodók szeme elől elterelni az jávorantilopokat. Ez nem egyszerű mutatvány, nem is teljesen sikerült.

“Kicsit Benny Hill-szerű volt, ahogy elhajtják a kvadok az állatokat, de ahogy eltűnnek, azok a fák közül visszasomfordálnak” – írja le a hangulatot a fotósunk, aki így meg is örökítette az antiloples legjobb pillanatait:

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor

Hatvanpusztai antiloples Veres Viktor